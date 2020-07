Wieland-Gymnasium zeichnet kreative Schüler aus

„WG – kreativ gegen den Lagerkoller“ – unter diesem Motto hat das Wieland-Gymnasium (WG) einen Ideenwettbewerb für Schüler während der schwierigen Zeit der Corona-bedingten Schulschließung veranstaltet. In den Bereichen „Entwickeln und Forschen“, „Kunst, Kultur und Musik“, „Sport und Bewegung“ und „Wir helfen, wo es geht!“ konnten Beiträge abgegeben werden. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Eine Jury, bestehend aus Schülern, Eltern und Lehrern, prämierte unter dem Vorsitz von Schulleiter Ralph Lange die besten Vorschläge in den verschiedenen Bereichen. Für die Erstplatzierten gab es – um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen – Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 Euro, für die Zweitplatzierten in Höhe von 25 Euro und für die Drittplatzierten in Höhe von zehn Euro.

Den ersten Preis im Bereich Kunst erhielt Janina Sauter (Klasse 8). Sie erschuf mit Kreide und Kohle auf Papier ein überzeugendes Kunstwerk mit dem Titel „Heldin des Alltags”. Die „Heldin des Alltags“ steht dabei stellvertretend für alle Menschen, die während der Hochphase der Corona-Krise beruflich vor große Herausforderungen gestellt worden waren.

Im Bereich Musik erhielten die Chormentoren den ersten Preis. Ausgezeichnet wurden ihre Anregungen zum Singen für alle Altersklassen in der Corona-Zeit. Rahel und Jakob Hofer (beide Klasse 5d) wiederum haben zwei Minigolfbahnen aus Dachrinnen gestaltet und sich damit den ersten Preis im Bereich „Sport und Bewegung“ verdient.

„Wir helfen, wo es geht!“ – diese Losung ernst genommen hat Jan-Patrick Otto (Stufe 11), indem er enormes Engagement gezeigt hat beim Drucken von Hunderten von Schutzvisieren mit dem 3D-Drucker. So konnten das WG, andere Schulen und soziale Einrichtungen mit diesen Alternativen zu den üblichen Schutzmasken versorgt werden.