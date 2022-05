Wieland-Gymnasium ist musikalisch unterwegs

Nach den Aufführungen des Musicals „Sophie“ Anfang April macht das Wieland-Gymnasium nun mit dem klassischen Konzert „Gloria in excelsis Deo“ auf sich aufmerksam. Am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr führen die Chöre des Wieland-Gymnasiums in Kooperation mit dem Jugendchor „VoiceLab“ sowie dem Kammerorchester Ochsenhausen das “Gloria in D” von Antonio Vivaldi auf. Aufführungsort ist die Basilika in Ochsenhausen.

Gesangssolisten des Konzerts sind neben der seit 2019 am WG unterrichtenden Musiklehrerin Lucia Strobel Christine Wetzel (beide Sopran) und Agnes Schmauder (Alt). Lucia Strobel studierte in Mannheim Schulmusik und Gesang, Christine Wetzel ist Akademiedozentin an der Landesmusikakademie Ochsenhausen und Leiterin des Jungendchores „VoiceLab“. Agnes Schmauder, ebenfalls Schulmusikerin, ist als freischaffende Sängerin in der Region tätig.

Ebenfalls zu Gehör kommen wird Mozarts Hornkonzert in Es (KV 447). Den Solopart übernimmt Benedict Schultheiß, der derzeit an der Musikhochschule Stuttgart Schulmusik und Horn studiert. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Marion Weigele, WG-Musiklehrerin und Leiterin des Kammerorchesters Ochsenhausen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben. Es gilt freie Platzwahl.