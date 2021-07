Wieland-Gesellschaft startet wieder durch

Vor Kurzem konnte – dank einer besonderen Regelung der Stadt – eine Präsenz-Mitgliederversammlung des Biberacher Vereins, der Wieland-Gesellschaft, stattfinden. Nach den üblichen Formalitäten warf die Präsidentin Barbara Leuchten einen Blick auf die Aktivitäten des Vereins seit der letzten Versammlung im März 2020, um anschließend von einigen Highlights der nächsten Monate zu berichten.

Leider fielen 2020 die geplanten Wieland-Lesungen und die Veranstaltung anlässlich des 20-jährigen Esel-Bestehens – denn so lange ist es schon her, dass die Lenk’sche Skulptur auf dem Marktplatz aufgestellt wurde – der Pandemie zum Opfer. Es gab jedoch viel Erwähnenswertes. Die Homepage der Gesellschaft wurde komplett neugestaltet, inklusive eines Rundgangs „Auf Wielands Spuren in Biberach/Riss“ zum Selbsterkunden, dazu wurde auch ein neuer Flyer angefertigt, der unter anderem im Rathaus ausliegt.

Ab August 2020 haben Barbara Leuchten und Regina Vogel kostenlose Führungen durch den Wieland-Park angeboten, die gut angenommen wurden und daher in diesem Sommer ab August wiederholt werden. Die Tore zum Park erhielten mit Unterstützung der Stadt die Beschriftung „Wieland Park“, eine Initiative der Wieland-Gesellschaft.

Ein besonderer Höhepunkt war der ausverkaufte Vortrag von Professor Jan Philipp Reemtsma über Wielands unglückliche Liebe zu Christine Hogel im vergangenen September. In Folge dieses Vortrages hat die Wieland-Gesellschaft das kleine Buch „Wieland und Biberach, der Dichter und Denker der Stadt“ mit der Werbeagentur Elsner erarbeitet und im März 2021 herausgegeben. Darin geht es um Wielands Zeit als Kanzleiverwalter und um das Gebäude Hindenburgstraße 3, die ehemalige Stadtkanzlei, mit einigen bisher unbekannten und interessanten Bildern und Informationen. Es kann zum Preis von zehn Euro im Rathausfoyer erworben werden sowie im Museum, bei Leder Ehrlich, bei „Vom Fass“, der Stadtbuchhandlung, Schreibwaren Pflüger und auch in der Hindenburgstraße 3, dem heutigen Bekleidungsgeschäft Kugler-Mauer.

Im März dieses Jahres hätte die Wieland-Gesellschaft ihr 15-jähriges Bestehen feiern können. Corona-bedingt fiel aber die Feier aus, jedoch kann man ihre Geschichte in einer kleinen Chronik, zusammengestellt von Viia Ottenbacher, auf der Homepage der Gesellschaft nachlesen.

Die zweite Jahreshälfte hat bereits am Ende Juni mit einer szenischen Lesung zu Wieland unter dem Titel „Einblicke in Wielands Leben“ von der Berliner Künstlerin Vicki Spindler verfasst und von ihrem Schauspieler-Kollegen Jens-Uwe Bogadtke vorgetragen, stattgefunden. Am 1. Juli wurde auf Initiative der Wieland-Gesellschaft eine neue Tafel, angefertigt von der Stadt Biberach, an dem Gebäude Hindenburgstraße 3 angebracht. Damit soll auf die Bedeutung der ehemaligen Stadtkanzlei als dem eigentlichen Wieland-Haus in Biberach hingewiesen werden. Voraussichtlich Ende Juli wird eine neue lebensgroße Wieland-Figur, „Wieland im Sturm“, vom Künstler Tobias Wedler gestaltet, in der Nähe von Wielands Gartenhaus aufgestellt. Und im Herbst, am 16. September, wird Gunther Dahinten einen Vortrag halten zum Thema „Wie der große Wieland vom kleinen Biberach gewonnen hat“.

So viel rühriges Engagement und die sorgfältige und gewissenhafte Kassenführung wurden mit der Entlastung und dann der einstimmigen Wiederwahl aller bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt.

Allerdings hatte sich Edeltraud Garlin nach 15 Jahren Tätigkeit und Engagement für Wieland nicht mehr für das Amt einer Beirätin zur Wahl aufstellen lassen. Da Edeltraud Garlin noch zu den Gründungsmitgliedern im Vorstand der Wieland-Gesellschaft . zählte, wurde sie bei ihrer Verabschiedung mit einem großen Dankeschön bedacht und zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt.