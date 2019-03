Wieland-Gesellschaft mit neuer Führung

Neue Präsidentin der Gesellschaft wird Barbara Leuchten, die das Amt von Ferdinand Flechtner übernimmt. Annerose Waldgraf-Weigele wird als Nachfolgerin von Erwin Steidle stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin. Wolfgang Specker wird anstelle von Martin Ehrlich der neue Schatzmeister.

Ferdinand Flechtner gab dann den Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres: Wichtige Themen der Vorstandsarbeit waren unter anderen die Vorbereitung der Wielandtage 2019 mit dem Thema „Wieland und die Sprache“ und über die künftige Art der Unterstützung der Christoph-Martin-Wieland-Stiftung, ob durch Spende oder durch Zustiftung. Flechtner: „Natürlich ist der Wieland-Gesellschaft sehr daran gelegen, dass die Stiftung mit möglichst vielen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in Erscheinung tritt, wie das von Kerstin Bönsch bisher exzellent praktiziert wurde. Und die Gesellschaft beansprucht die geistig-moralische Vaterschaft für die Stiftung, die in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, und es ist selbstverständlich, dass sich die „Eltern“ auch in Zukunft um ihren „Nachwuchs“ kümmern werden.“

Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Stiftung, sprach über deren Aktivitäten: Für den Übersetzerpreis, Thema Kinderbuch, gibt es bereits 50 Einsendungen. Die Juroren lesen fleißig und werden im Sommer eine Entscheidung fällen. Sie schilderte einige studentische Projekte, die gemeinsam mit den Universitäten Konstanz und Freiburg ablaufen. Im Herbst soll es eine Schreibwerkstatt geben. Für 2020 gibt es Vorüberlegungen zum Thema „Klassiker der Kinderliteratur.“

Schatzmeister Martin Ehrlich gab Zahlen zum finanziellen Geschehen bekannt: Im vergangenen Jahr gab es Einnahmen von 8933 Euro. Die Ausgaben überstiegen mit 23 370 Euro diese Einnahmen deutlich. 10 000 Euro waren ein Barspende an die Stiftung. Für 11 000 Euro wurde ein Originalbrief von Christoph Martin Wieland erworben und dem Wieland-Archiv übergeben. Die Gesellschaft hat derzeit 216 Mitglieder.

Einstimmige Wahl

Die drei Kandidaten für die frei werdenden Vorstandspositionen stellten sich kurz vor. Barbara Leuchten hat ein Studium der Germanistik, erzählte, dass sie Wielands Werke bereits vor geraumer Zeit an der Uni Münster kennengelernt habe. Annerose Waldgraf-Weigele ist ebenfalls Germanistin, hat ihr Examen über Wielands Märchen gemacht. Wolfgang Specker ist Bankkaufmann und Stiftungsberater bei der Volksbank Ulm-Biberach. Die neuen Vorstandsmitglieder sowie die Beisitzer wurden einstimmig gewählt.

Als Überraschungsgast kam Oberbürgermeister Norbert Zeidler dazu, um den Präsidenten Flechtner und dessen zwei Vorstandskollegen mitzuverabschieden. Zeidler sprach über die Leistungen der Gesellschaft wie die Herausgabe des Wieland-Lesebuchs, wie die Wielandtage 2016, denen in diesem Jahr ein solch großes Projekt folgen wird. Er nennt Flechtner den „Leitwolf“ der Gesellschaft und schließt: „Wieland macht Spaß.“

Der scheidende Präsident gab einen persönlichen Rückblick auf 13 Jahre Verantwortung für die Gesellschaft, lobte jedes Beiratsmitglied für Engagement und Aktivitäten: „Mit der langjährigen Archivleiterin Viia Ottenbacher hatten wir praktisch Wielands Sekretärin in der Runde.“ Und über Rosmarie Schmid, unter deren Leitung Wielands „Zitatenschatz“ entstand: „Ich möchte sie als Geschenk des Himmels für die Gesellschaft bezeichnen.“ Er ging auf die Auseinandersetzungen im Jahr 2006 ein, die in dem Gemeinderatsbeschluss vom 26. Oktober kulminierten, das Wieland-Archiv in Biberach zu belassen und nicht nach Oßmannstedt wegzugeben.

Die neue Präsidentin Barbara Leuchten sprach das Schlusswort, informierte, dass die ausscheidenden Vorstandsmitglieder nach entsprechender Satzungsänderung die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft erhalten werden. Erwin Steidle und Martin Ehrlich erhielten gerahmte Stiche. Ferdinand Flechtner erhielt ein vergoldetes Wieland-Medaillon, das Peter Arno Schröder entworfen und gefertigt hat.