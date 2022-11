Wieland: Die Altstadt fest im Blick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit wenigen Tagen ziert ein riesiges Wieland-Porträt die Außenfassade des gleichnamigen Gymnasiums. Christoph Martin Wieland hat, so scheint es, aus lichter Höhe die Biberacher Altstadt fest im Blick. Lange hatte es gedauert, bis der bekannte Street-Art Künstler Daniel Schuster („Daschu“) zusammen mit Florian Kaiser eine Arbeitsbühne gefunden hatte, die es beiden ermöglichte, das überdimensionale Kunstwerk anzubringen. Beide Künstler sind übrigens ehemalige Schüler des Wieland-Gymnasiums, daher betonen sie auch, dass dieses Projekt für sie ein besonderes gewesen sei. Ihrer früheren Schule hatten sie schon mehrfach die Ehre gegeben und immer wieder zusammen mit Kunstschülern Workshops durchgeführt und auch Außenflächen gestaltet. Schuster und Kaiser sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam haben sie schon verschiedene Projekte, auch im Ausland, realisiert. In Südafrika führten sie das Township Art Project und auf den Philippinen das Manila Art Project durch.

Ende Oktober entstand nun das faszinierende 17 Meter hohe Porträt des oberschwäbischen Dichters und Denkers in eineinhalb Tagen. Die Planungen selbst benötigten freilich viel Vorlauf und gründliche Überlegungen. Das fertige Spray-Kunstwerk zeigt eindrücklich die Konzeption. „Es war uns sehr wichtig, dass das Portrait aus allen Betrachtungsperspektiven funktioniert, deshalb haben wir die Komposition so gewählt“, so Schuster. Und Kaiser ergänzt: „Farblich passten wir uns der Umgebung an, vor allem der vor einigen Jahren zuvor entstandenen ‚blauen’ Workshop Wand, die wir mit Schülern des WGs geschaffen haben.“ Spannend zudem, dass der blaue Hintergrund des Portraits unter anderem Auszüge aus Wieland Zitaten enthält. Die Idee, die Fassade mit einem Wieland-Porträt gestalten zu lassen, stammte vom inzwischen pensionierten Kunstlehrer und Abteilungsleiter Heinz Dress. Nach der großen Renovierung des WG erteilte die Stadt Biberach die Genehmigung für die Kunst-Aktion. Finanziert wurde sie gemeinsam von der Agnes & Alex Wetzel Stiftung und dem Verein der Freunde und Ehemaligen des Wieland-Gymnasiums. Schulleiter Ralph Lange freut sich sehr, dass das gigantische Wieland-Porträt die Schule verschönert: „Von außen und von innen wird schnell sichtbar, was unseren Kunst-Zug auszeichnet.“ Auch die Stadt Biberach habe nun für Kunstinteressierte eine Attraktion mehr.