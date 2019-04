Wieland-Café in Biberach öffnet am 5. Mai

Wenn Doris Ersing übers Wieland-Café redet, dann leuchten ihre Augen. Vor 18 Jahren hat die Biberacher Initiative „Bürger für Bürger“ das erste Wieland-Café im Wielandpark ins Leben gerufen. Mittlerweile ist der Treffpunkt, der im Sommer bei guter Witterung immer sonntags um 14 Uhr stattfindet, zur Tradition geworden. Doris Ersing hat maßgeblich dazu beigetragen. Jetzt übergibt die 80-Jährige die Leitung an Helga Müller.

„Es fällt mir schon schwer, das aus der Hand zu geben“, sagt die Biberacherin. „Aber mir ist wichtig, dass es gut weitergeführt wird.“ Bei Helga Müller weiß sie, dass dies der Fall sein wird. „Und ich werde natürlich trotzdem noch weiter dabei sein und helfen.“ In den vergangenen 18 Jahren habe es kaum einen Sonntag gegeben, an dem sie nicht vor Ort war.

Vor 18 Jahren hätten sie noch gekaufte Kuchen angeboten, dann wurde das Wieland-Café zum Selbstläufer und die ehrenamtlichen Helferinnen, die Dienst haben, bringen jetzt auch die Kuchen mit. Deshalb gibt es immer Selbstgebackenes. Um die 40 Gäste kommen immer ins Wieland-Café, viele von ihnen sind Stammkunden und kommen schon seit Jahren.

„Wir würden uns aber auch wünschen, dass mehr jüngere Leute den Weg zu uns finden“, sagt Helga Müller. „jeder ist willkommen, egal welches Alter.“ Die 55-Jährige freut sich über das Vertrauen, dass Doris Ersing ihr entgegenbringt. „Ich weiß, wie wichtig das Wieland-Café für sie ist.“ Deshalb will sie es auch in ihrem Sinne weiterführen. Und trotzdem hat sie ein paar Veränderungen vor. „Künftig wird es hier auch Eiscafé geben“, sagt die Biberacherin. Zusätzlich wird es bei den Wielandpark-Konzerten sonntags immer ein Weißwurstfrühstück geben. „Das geht dann von 10 bis 13 Uhr und um 14 Uhr startet das Wieland-Café“, so Helga Müller. Sie freut sich schon darauf und ist gespannt, wie das von den Biberachern angenommen wird. „Aber was gibt es Schöneres als im Freien gemütlich beieinander zu sitzen.“