Wieland-Café eröffnet am Muttertag

Von

Basiru Leigh vom TV Wehingen hat am Sonntag das 1000. Saisontor in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, erzielt. Der TVW-Spieler leitete im Heimspiel gegen den SV Renquishausen mit seinem Treffer zum 1:2 in der 35. Minute nach anfänglichem 0:2-Rückstand in Unterzahl die Wehinger Aufholjagd zum letztendlichen 4:3-Sieg ein. Leigh durfte sich am Ende nicht nur über den damit endgültig geschafften Klassenerhalt freuen, sondern war mit zwei weiteren Toren zum 2:2 und zum 4:2 auch der „Matchwinner“.