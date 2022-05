Wiedersehensfreude in Biberach nach mehr als zwei Jahren

Städtepartnerschaftliche Wiedersehensfreude im Biberacher Rathaus: Im Rahmen eines Empfangs hat der Erste Bürgermeister Ralf Miller gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats, des Vereins Städte Partner Biberach sowie der Bürgerschaft offizielle Delegationen aus Valence und Schweidnitz willkommen geheißen. Anlass für den Besuch war der internationale Markt der Partnerstädte im Rahmen des Biberacher Musikfrühlings.

Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, in denen es wieder Krieg in Europa gebe, seien europäische Solidarität und der persönliche Kontakt untereinander wichtiger denn je, unterstrich Miller. Darum freue er sich sehr über die persönliche Begegnung mit den Freundinnen und Freunden aus den Partnerstädten: „Auch die Freundschaften zwischen unseren Städten sind eine Frucht des europäischen Gedankens.“, so der Erste Bürgermeister. Der Prozess der europäischen Einigung sei maßgeblich beeinflusst worden durch die schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, dessen Ende sich zum 77. Mal jähre. „Daher trifft es sich sehr gut, dass wir uns an genau diesem Wochenende zu einem partnerschaftlichen Austausch hier in Biberach treffen können.“

Delegation aus 33 Gästen

Es war das erste größere Treffen mit Gästen aus Biberachs Partnerstädten nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie. Insgesamt 33 Gäste – Offizielle, Vertreter der jeweiligen Partnerschaftsvereine, Musiker und Praktikanten - aus vier Partnerstädten besuchten Biberach zum Internationalen Markt der Partnerstädte und dem Frühlingsfest des Vereins Städte Partner Biberach.

Dort begrüßte der Vorsitzende Hans-Bernd Sick die zahlreichen Gäste. Nach mehr als zwei Jahren der Pandemie tue es gut, sich endlich wieder persönlich zu treffen und auszutauschen – auch wenn der Krieg in der Ukraine aktuell allen große Sorge bereite. Kulturdezernent Jörg Riedlbauer betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Städtepartnerschaften für den Frieden und die Freundschaft über Grenzen hinweg.

Mehrere Jubiläen

Dem ernsten Hintergrund zum Trotz gab es einiges zu feiern. Auch wenn in Deutschland vor allem die runden Jubiläen wie 25 oder 50 Jahre ausgiebig gefeiert werden, wurden beim Fest einige runde und „halbrunde“ Jubiläen gewürdigt, die aktuell anstehen oder pandemiebedingt nachgeholt wurden: Die Städtepartnerschaft mit Valence wurde vor 55 Jahren (1967), die mit Telawi vor 35 Jahren (1987) abgeschlossen; die 40 Jahre-Feier mit Asti (seit 1981) musste leider nochmals verschoben werden bis zum nächsten Treffen mit den Freunden aus Asti; die 25-jährige Freundschaft mit Guernsey wird am Schützenfest gefeiert (1987 besuchten erstmals ehemalige Internierte des Lagers Lindele offiziell Biberach); die beiden 30-jährigen Jubiläen mit Schweidnitz (seit 1990) und dem Tendring District (seit 1991) wurden mit einer kurzen Präsentation der beiden Ausschussvorsitzenden gewürdigt. Malgorzata Jasinska-Reich überreichten im Anschluss einen Geschenkkorb an ihre Schweidnitzer Kollegin Aleksandra Rokicka sowie an Marianne Wilhelm an Joy Philips, den Vorsitzenden im Tendring District.

Sabine Engelhardt verabschiedet

Zudem wurde Sabine Engelhardt in den Ruhestand verabschiedet, die über Jahrzehnte in der Stadtverwaltung für die Städtepartnerschaften verantwortlich war. In seiner Laudatio hob der stellvertretende Vorsitzende Holger Kniep die hervorragende Arbeit von Engelhardt hervor, der die Städtepartnerschaften sehr ans Herz gewachsen seien, sowie die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein. Als Dankeschön überreichte er ein Päckchen mit kulinarischen Spezialitäten aus den Partnerstädten. Sabine Engelhardt bedankte sich ihrerseits bei den Gästen aus den Partnerstädten wie auch demVerein für die lange und erfolgreiche Kooperation.