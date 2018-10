Wieder Spannung an der Spitze

Nachdem die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B II am vergangenen Wochenende näher zusammengerückt ist, herrscht nach knapp der Hälfte der Saison wieder Spannung im Rennen um den Aufstieg. Die Mannschaften auf den Plätzen eins und drei trennen nur fünf Punkte, wobei der drittplatzierte SV Ellwangen bislang ein Spiel weniger absolviert hat. Mit dieser Konstellation geht es in den zwölften Spieltag. Alle Partien finden am Sonntag um 15 Uhr statt.

Das Spitzenspiel lautet SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gegen den SV Rissegg. Der Gastgeber und Tabellenführer, Attenweiler/Oggelsbeuren, musste durch die Niederlage beim FV Rot den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen und trifft nun auf den Tabellenvierten. Die Rissegger sind mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen aber alles andere als ein leichter Gegner und wollen den Ausrutscher der SGM für sich nutzen.

Darauf hofft auch der FV Rot, der beim SV Orsenhausen gastiert. Sollte die SGM nämlich gegen den SV Rissegg verlieren, könnten die Roter durch einen Sieg beim SVO nach Punkten gleichziehen. Orsenhausen ist nach wie vor Tabellenschlusslicht und kommt auf einen einzigen Punkt nach elf Spielen. Drei Zähler sollten für die ambitionierten Roter daher nicht unmöglich sein.

Der drittplatzierte SV Ellwangen reist zu den SF Sießen. Natürlich wollen die Ellwanger an der Tabellenspitze dranbleiben, sollten die SF aber keinesfalls unterschätzen. Sießen geht nach einer spielfreien Woche ausgeruht ins Heimspiel und möchte dem SVE ein Bein stellen. Die Gäste jedoch kommen mit breiter Brust: Fünf der letzten sechs Spiele konnte Ellwangen für sich entscheiden. Nur gegen den Tabellenführer verlor man.

Die SF Schwendi II empfangen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Schwendi II blieb zuletzt zwei Mal ohne Punkterfolg. Die SGM befindet sich dagegen in Lauerstellung auf Platz fünf und will den Abstand noch ein wenig verkürzen, auch wenn man die letzten beiden Auswärtsspiele verloren hat.

Der TSV Hochdorf empfängt den SV Baustetten II. Das Duell aus dem Tabellenmittelfeld verspricht einiges an Spannung. Die Hochdorfer präsentieren sich gut in Form mit sieben Punkten in den letzten drei Spielen, während Baustetten II in derselben Zeit nur auf drei Zähler kam. Hochdorf hat mit einem Spiel weniger noch Ansprüche, am hinteren Ende der Spitze anzuklopfen.

Der SV Fischbach hat die SGM Reinstetten/Hürbel zu Gast. Dabei treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die bislang die wenigsten Tore erzielt haben. Ein Favorit ist nicht auszumachen.

Der FC Inter Laupheim hat am zwölften Spieltag spielfrei.