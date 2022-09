Wieder Einschränkungen im Biberacher Stadtbusverkehr

Die Situation im Biberacher Stadtbusverkehr bleibt weiter personell angespannt. Nachdem in der letzten Ferienwoche die Linien 4 und 5 von Ausfällen betroffen waren, ist es ab Dienstag, 13. September, erneut die Linie 5.

Die Kleinfahrzeuge der Stadtbuslinie 5 fahren bis Freitag nur im Stundentakt, teilen die Stadtwerke in einer Presseinformation mit. Die Fahrten der Linie 215 bzw. der E-Wagen morgens zum Bischof-Sproll-Bildungszentrum werden normal gefahren.

Diese Busse fahren

Linie 5 Richtung Rißegg: Kleinbusfahrten von Ellmannsweiler, Laupertshausen und Mettenberg mit Abfahrt zur Minute 27 (morgens 25) am ZOB/Bahnhof Richtung Rißegg werden verlässlich bedient. Dies gilt auch, wenn die Fahrten von Mettenberg kommend um diese Zeit am ZOB enden. Fahrten mit großen Linienbussen jeweils ab ZOB/Bahnhof Richtung Rißegg um 6:37; 11:57; 12:45; 14:57 und 15:57 Uhr nach Rißegg und Rindenmoos werden auch verlässlich gefahren.

Linie 5 Richtung Mettenberg – Ellmannsweiler – Fahrten mit Kleinbussen ab Rißegg werden zur Abfahrtsminute 57 (morgens 55) Richtung Mettenberg, verlässlich gefahren. Dies gilt auch, wenn die Fahrten von Rißegg kommend um diese Zeit am ZOB enden. Es gibt zusätzliche Fahrten mit großen Linienbussen. Dies sind die Fahrten von Rindenmoos nach Biberach um 6:53; 7:37; 8:27; 12:43 (ab Rißegg Adler), weiter ab Rindenmoos um 13:08 und um 15:20 Uhr. Auch die Fahrt um 8:23 Uhr ab Holzmarkt nach Laupertshausen wird wie üblich gefahren.

Personaldecke weiterhin sehr dünn

Die Stadtbuslinien 1, 2, 3, 4 und 6 fahren wie üblich im Halbstundentakt. „Die Situation hat sich bei der Auftragnehmerin leider nicht in dem Rahmen erholt wie erhofft“, wid Helmut Schilling, Teamleiter ÖPNV der Stadtwerke Biberach, zitiert. Die Personaldecke ist aktuell weiterhin sehr dünn, weshalb zusätzliche Ausfälle nicht ausgeglichen werden können. Fahrgäste werden über die DING-App und QR-Code an der Haltestelle sowie über das Internet www.ding.eu zu ausfallenden Fahrten informiert. Auch über die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger am ZOB/Bahnhof wird informiert. Die aktuelle Entwicklung kann auf der Homepage der Stadtwerke www.swbc.de nachgelesen werden.

Weitere Infos zu den Fahrzeiten der Linienbusse und des Anrufsammeltaxis geben die Mitarbeiter der Stadtwerke Biberach GmbH unter Telefon 07351/30250150.