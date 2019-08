Wieder ein Spitzenspiel für Ringschnait

Auch der vierte Spieltag, mit dem am Sonntag, 1. September, die englische Woche in der Fußball-Bezirksliga Riß endet, hält ein Topspiel parat. Der zweimal erfolgreiche SV Ringschnait hat den mit drei Siegen gestarteten SV Baustetten zu Gast. Spitzenreiter Schwendi ist beim Schlusslicht Eberhardzell Favorit. Im Aufsteigerduell erwartet Mittelbiberach den BSC Berkheim. Anstoß ist bei allen Partien um 15 Uhr.

Kaum hat der SV Ringschnait die erste größere Hürde dieser Saison genommen, steht für den noch mit weißer Weste dastehenden SVR die nächste Herausforderung an. Gegen den mit drei Siegen optimal in die Saison gestarteten SV Baustetten hat man eine Rechnung aus der Vor-saison offen, auf eigenem Platz gab es ein 0:1. Die Gäste zeichnet im bisherigen Verlauf eines ganz besonders aus: starke zweite Halbzeiten. In allen drei Partien schoss man den Sieg nach dem Wechsel heraus. Eine Qualität, die der SVB übrigens mit der Heimelf teilt. Auch der SVR machte die Siege erst nach der Pause klar.

Probleme in der Abwehr

Nicht in den schlechtesten Träumen hätte man sich beim SV Dettingen einen derartig holprigen Saisonstart vorstellen können. Neben Personalsorgen drücken den als Geheimfavoriten gehandelten SVD auch Probleme in der Abwehr. Die gilt es nun in der Heimpartie gegen den SV Reinstetten abzustellen, wenn die Trendwende erfolgen soll. Die Gäste sind noch unbesiegt, hatten in ihren beiden letzten Partien aber auch ihre Höhen und Tiefen zu überstehen. An die letztjährige Partie im Stadion am Wasserturm hat man besondere Erinnerungen, es gelang der erste Saisonsieg.

Trainer Franz Kaiser vom SV Eberhardzell durfte schon deutlich bessere Zeiten an der Seitenlinie erleben. In dieser Saison beispielsweise beim Pokalsieg gegen die SF Schwendi Mitte August. Seitdem gingen die sportlichen Wege der Heimelf, die auch am Sonntag nicht in Bestbesetzung auflaufen wird, und der Sportfreunde in verschiedene Richtungen. Der SVE steht punktlos am Tabellenende, die Gäste stehen mit einer optimalen Punktausbeute an der Tabellenspitze. Rein vom Papier her geht die Favoritenrolle eindeutig an die Gäste, die auch ihren vierten Sieg in Folge anstreben.

Drei gute Halbzeiten in drei Spielen gegen Mannschaften aus dem ersten Tabellenviertel reichten für den FV Olympia Laupheim II nicht aus, um zu punkten. Dies hat dann wohl weniger mit mangelnder Spielstärke, sondern eher mit noch fehlender Cleverness zu tun. In der Heimpartie gegen den TSV Kirchberg rechnet man sich Chancen aus, endlich zu punkten. Die zuletzt zweimal ungeschlagenen Gäste kommen mit dem Rückenwind des ersten Saisonsiegs nach Laupheim. Beim 3:1 unter der Woche gefiel der TSV knapp 70 Minuten lang, ließ die Zügel dann aber schleifen. Die Gäste wollen mindestens einen Punkt entführen.

Stabilität und Konstanz fehlen

Von der Stabilität und Konstanz der Vorsaison ist der VfB Gutenzell derzeit ein gutes Stück entfernt. Für den Vizemeister der Vorsaison geht es zunächst nun darum, schnellstmöglich an den ersten Sieg zu kommen, der könnte dann auch wieder ein Stück Sicherheit zurückgeben. Gegen den SV Baltringen erwarten die Fans einen VfB mit einem anderen Gesicht als unter der Woche beim 1:4 in Steinhausen. Die Gäste rechnen sich eben wegen dieser Unbeständigkeit der Heimelf auch Chancen auf den ersten Dreier aus. Beim SVB reizt man personell alles aus, auch Routinier Rainer Maucher steht wieder auf dem Platz.

In der Vorsaison duellierten sich der FC Mittelbiberach und der BSC Berkheim noch um die Meisterschaft in der A I mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Der FCM schaffte bekanntlich über einen Umweg den Weg in die Bezirksliga und spekuliert nun auf eine Revanche für das 1:2, das damals die Meisterschaft kostete. Die Gäste kommen ausgeruht nach Mittelbiberach, unter der Woche war man spielfrei. Beim 5:2 vor Wochenfrist spielte der BSC vor allem nach vorn gut auf und konnte sich wieder einmal auf die Torjägerdienste von Markus Bufler verlassen. Das Aufsteigerduell scheint völlig offen zu sein.

Der Aufsteiger SGM Warthausen/Birkenhard ergatterte seine vier auf dem Konto stehenden Punkte alle auswärts. Beim 3:3 in Reinstetten holte man zweimal Rückstände auf, der Aufsteiger scheint also mannschaftlich gefestigt. Ob diese Qualität im Heimspiel gegen den SV Steinhausen zum ersten Heimsieg ausreicht, wird sich zeigen. Die Gäste bekommen es zum zweiten Mal in Folge auswärts mit einem Aufsteiger zu tun. Wenn der aktuelle Tabellenfünfte seine Qualitäten wie Laufstärke und mannschaftliche Geschlossenheit ausspielen kann, wird es für jeden Gegner sehr unangenehm – auch für die heimische SGM.