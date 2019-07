Wie wird das Schützenwetter 2019? Wetterexperte gibt Prognose ab

Brandanschlag auf dem Seehasenfest: In letzter Minute hat sich ein 41-jähriger Mitarbeiter eines Verkaufsstandes auf dem Markt in Sicherheit bringen können. Er war nach Angaben der Polizei wach geworden, weil eine Menschengruppe auf der Straße Krach machte. Danach hörte er einen lauten Knall und bemerkte, dass eine Zeltwand seines Standes in Flammen aufging.

Die Feuerwehr Friedrichshafen wurde um 1.12 Uhr alarmiert und rückte drei Minuten später mit einem Einsatzfahrzeug und drei Feuerwehrmännern an, die als Brandwache auf dem ...