Wie soll es mit dem Schützenfest 2021 weitergehen? Stimmen Sie hier ab!

Derzeit möchte die Stiftung Schützendirektion das Biberacher Schützenfest 2021 wegen der Corona-Pandemie noch nicht komplett absagen. Stattdessen setzen die Verantwortlichen auf ein Ampelsystem für einzelne Veranstaltungen.

Anhand von bestimmten Parametern soll so in den nächsten Wochen entschieden werden, was möglich ist und was nicht. Für das Schützentheater steht die Ampel indes schon auf rot.

Und für einige weitere Programmpunkte sieht die Schützendirektion kaum Chancen, weil sich deren Besucherzahl kaum kontrollieren lassen. Die Hintergründe lesen Sie HIER.

In den nächsten Wochen beginnt damit ein schwieriges Abwägen verschiedener Faktoren, die einen Hauch von Schützenfest im Juli eventuell doch zulassen könnten, schreibt Gerd Mägerle in seinem Kommentar. Doch allzu hoch sollten die Biberacher die Erwartungen nicht schrauben. Den vollständigen Kommentar lesen Sie HIER.

