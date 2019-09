Wie sieht der Unterricht der Zukunft aus? Zwei Lehrerinnen aus der Region reisen zum MINT-Gipfel

Beim europäischen Science on Stage Festival 2019 gestalten 450 Lehrkräfte gemeinsam den naturwissenschaftlichen Unterricht der Zukunft. Auch Astrid Pösl von der Birkendorf-Grundschule in Biberach und Sonja Vochezer von der Berger-Höhe-Grundschule in Wangen werden beim internationalen MINT-Gipfel dabei sein. Astrid Pösl und Sonja Vochezer reisen als Teil der deutschen Delegation zum europäischen Science on Stage Festival in die portugiesische Stadt Cascais.

Die Veranstaltung ist die größte Ideenbörse für MINT-Lehrkräfte (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Vom 31. Oktober bis 3. November kommen Lehrkräfte aus 30 Ländern zusammen, um ihre innovativen Unterrichtskonzepte auf einem Bildungsmarkt, in Workshops sowie in Kurzvorträgen zu präsentieren und sich darüber auszutauschen.

Internationaler Austausch

Das Ticket zum europäischen Bildungsfestival haben Astrid Pösl und Sonja Vochezer bereits im vergangenen November erhalten.

Auf dem nationalen Science on Stage Festival in Berlin präsentierten sie ihr Projekt „Kannst Du das Licht sehen? Eigenschaften des Lichts sehen, verstehen und begreifen“.

Mit Kerzen, Taschenlampen, Pappe und unter Einsatz von farbigen Folien untersuchen die Schüler die Eigenschaften von Licht und trainieren bei ihren Überlegungen gleichzeitig ihren Grundwortschatz. Diese Unterrichtsmaterialien wurden von Pösl und Vochezer am Schülerforschungszentrum (SFZ) Bad Saulgau entwickelt.

Das Konzept, das zeigt, wie sich bereits die Jüngsten mit einfachen Mitteln und viel Spaß im naturwissenschaftlichen Forschen üben können, hat in Berlin nicht nur die Kollegen auf dem Bildungsmarkt, sondern auch die Fachjury überzeugt.

In Cascais haben die beiden Lehrerinnen nun die Gelegenheit mit ihrem Projekt europaweit Schule zu machen. Das Festival steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Tibor Navracsics, Mitglied der Europäischen Kommission, und wird unterstützt durch das portugiesische Bildungsministerium.