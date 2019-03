Wie sich die Persönlichkeit entwickelt

„Was wird aus mir? Menschwerdung zwischen Anlage und Umwelt“ – damit hat sich der Biberacher Psychiater Dr. Hans-Otto Dumke in einem rund einstündigen, wissenschaftlich orientierten Vortrag in der Volkshochschule Biberach beschäftigt. Die Frage, was entscheidender für die Entwicklung der Persönlichkeit sei, Gene oder Umwelt, beschäftigt die Menschheit seit Langem und wird oft kontrovers diskutiert.

Dumke nahm seine Zuhörer mit durch einen „Lauf durch 200 Jahre Entwicklung und Forschung“. Immer wieder beleuchtete er schlaglichtartig dessen gesellschaftliche und politische Dimension. So zum Beispiel wenn er den Journalisten Ulrich Bahnsen mit seinem Beitrag aus der „Zeit“ vom 18. Oktober 2018 zitierte, indem dieser vom neuen Erbgut-Orakel GPS (Genome-wide-polygenic-scores) schreibt.

Mit dessen Hilfe soll es in naher Zukunft schon bei einem Säugling möglich sein, spätere körperliche und psychische Eigenschaften, inklusive eventueller Krankheiten, vorherzusehen. Kontrastierend dazu rezitierte Günter Vogel das Gedicht von Kahlil Gibran „Eure Kinder sind nicht eure Kinder“, in dem er poetisch für Freiheit, Loslassen und Vertrauen in das Leben wirbt. Auch im weiteren Verlauf folgten immer wieder von Günter Vogel gesprochene Zitate, Erläuterungen, Absätze, was eine angenehme Auflockerung des sehr dichten Vortrags bewirkte.

Persönlichkeit in der Psychologie

Die Schwierigkeit in der Persönlichkeitsforschung beginnt bereits bei deren Definition. Der Psychologe Allport stellte 49 Definitionen von „Persönlichkeit“ vor und seine eigene als 50zigste. Dumke sprach hier von Persönlichkeitsmerkmalen, die in der Kindheit und Jugend entstehen, sich aber im Lauf des Lebens verändern können und verweist unter anderem auf das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erikson.

Als roten Faden im Dickicht der verschiedenen Forschungsansätze und Persönlichkeitstheorien gab Dumke seinen Zuhörern die „Big Five“ an die Hand. Dieses universelle Standartmodell wurde in den vergangenen 20 Jahren in über 3000 Studien angewandt. Die fünf Faktoren, deren Werte durch Fragebögen bei den Studienteilnehmern ermittelt wurden, sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Die Verteilung von Erblichkeit und Umwelteinflüssen liegt bei den Big Five bei etwa 55 Prozent für die Gene und etwa 45 Prozent für die Umwelt mit leichten Schwankungen bei den einzelnen Faktoren. Dumke wies auf Veränderungen im Lauf des Lebens hin. So gebe es beispielsweise mit zunehmenden Alter deutliche Steigerungen bei Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit.

Sonderfall Intelligenz

Einen Sonderfall stellt laut Dumke jedoch die Intelligenz dar. Er zitierte hierbei Dieter E. Zimmer mit seinem Buch „Ist Intelligenz erblich? Eine Klarstellung“. Dieser betont zwar, dass kein fester IQ-Wert, sondern ein Potential vererbt werde, beziffert jedoch die Erblichkeit der Intelligenz auf 70 bis 85 Prozent.

Gegen Ende des Vortrags wies Dumke Mut machend auf die Chance der Veränderung bei enttäuschten Menschen hin, wenn auch nur ein Rest Urvertrauen aus frühkindlicher oder vorgeburtlicher Zeit in ihnen schlummere: „So steckt in jeder Begegnung mit einem anderen Menschen, die Chance, sich selbst wieder zu finden.“