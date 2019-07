Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist aus dem Bodensee gerettet worden und schwebt seitdem in Lebensgefahr. Der Jugendliche hatte am Mittwochnachmittag auf der Badeinsel eines Strandbads in Konstanz mit zwei anderen Besuchern Ball gespielt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Als der Ball ins Wasser fiel, sprang der 15-Jährige hinterher und tauchte aus unbekannten Gründen nicht mehr auf. Ein zu Hilfe gerufener Bademeister holte den Jungen aus dreieinhalb Metern Tiefe aus dem Wasser.