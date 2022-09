Wie sich die Bankenfusion auf Kunden und Mitarbeiter auswirkt

Im Raum Biberach steht im Herbst eine größere Bankenfusion an, wenn die Raiffeisenbank Biberach mit Sitz in Warthausen mit der größeren Volksbank Ulm-Biberach verschmilzt. Die Vertreterversammlungen beider Institute haben der Fusion vor den Sommerferien zugestimmt, die im November auch technisch umgesetzt werden soll.

Bis dahin ist noch einiges vorzubereiten. Was der Zusammenschluss für Mitarbeiter und Kunden der beiden Banken bedeutet, darüber hat die SZ mit den Vorstandssprechern Ralph P. Blankenberg (Volksbank Ulm- Biberach) und Gerolf Scherer (Raiffeisenbank Rißtal) gesprochen.

Es läuft bislang alles sehr gut, weil es professionell vorbereitet worden ist Ralph P. Blankenberg

Krieg in der Ukraine, Teuerung, Lieferkettenprobleme – es gibt vieles im gesamtwirtschaftlichen Umfeld, was bei Blankenberg und Scherer derzeit für Sorgenfalten sorgt, beim Thema Fusion sind die beiden Bankvorstände hingegen sehr gelassen.

„Es läuft bislang alles sehr gut, weil es professionell vorbereitet worden ist“, so Blankenberg und lobt vor allem die Arbeit der Kollegen der Raiba. „Die haben in den vergangenen Jahren bereits einige Fusionen bewältigt, und von dieser Erfahrung profitieren wir jetzt.“

Offene und ehrliche Gespräche

Wobei die Raiba bei den damaligen Fusionen immer die übernehmende Bank war. Das ist jetzt anders. „Wir geben jetzt unsere Selbstständigkeit auf“, sagt Scherer. Zwischen den Vorständen beider Seiten habe es aber von Anfang an sehr offene und ehrliche Gespräche gegeben.

„Das haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gespürt, dass wir beim Thema Fusion in den Vorständen sehr ruhig und positiv sind“, ist Scherer überzeugt. Und fügt an: „Unsere Mitarbeiter haben gesehen, dass es für die Zukunftsfähigkeit notwendig ist, mit einem gesunden Partner zusammenzugehen, der auch noch aus der Region kommt.“

Die Mitarbeiter seien über die interne Zeitschrift und online über die Abläufe und Ergebnisse in den 17 Teilprojekten informiert worden, in denen die Fusionen vorbereitet wurde. Die letzten Sitzungen der Arbeitsgruppen stünden im Oktober an, dann habe man die Fusion in rekordverdächtiger Zeit über die Bühne gebracht, sagt Blankenberg. Die Erstgespräche dazu hätten im Februar 2022 stattgefunden.

90 Prozent der Mitarbeiter bleiben an bisherigem Standort

Dass die Vorbereitungen in der Belegschaft so ruhig abgelaufen seien, führt Scherer darauf zurück, „dass wir allen Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit geben konnten, wo sie nachher arbeiten – sowohl was den Arbeitsort als auch die Abteilung betrifft“.

Man sei dabei „minimalinvasiv“ vorgegangen, meint Blankenberg in einem Vergleich mit der medizinischen OP-Technik, die ohne große Eingriffe auskommt. „Es ist uns in etwa 90 Prozent der Fälle gelungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ihren bisherigen Standorten zu belassen.“

Nach der Fusion sei der Raum Biberach für die dann größere Bank der größte Markt. „Und weil das Gros der Mitarbeiter in marktrelevanten Bereichen arbeitet, können wir realisieren, dass die Biberacher Mitarbeiter auch im Raum Biberach bleiben“, so Blankenberg. Mit den etwa zehn Prozent, die künftig ihren Arbeitsort wechseln, habe man einen Interessenausgleich ausgehandelt.

Sei bei Fusionen in früheren Jahren auch immer ein Reduzieren der Personalkosten und damit der Zahl der Mitarbeitenden verbunden gewesen, habe sich das inzwischen gewandelt, sagt Blankenberg. „Heute haben wir das umgekehrte Problem, dass wir ganz wichtige Stellen immer schwieriger besetzt bekommen.“

Von mehr als 30 offenen Stellen spricht er mit Blick auf die fusionierte Bank. Der bestehenden Belegschaft habe man eine dreijährige Arbeitsplatzgarantie gegeben. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.

So reagieren die Kunden

Ähnlich ruhig wie in der Belegschaft sei es auch bei den Kunden. „Wir hatten bislang so gut wie keine negativen Reaktionen auf die Fusionspläne“, sagt Scherer. „Wenn ich 15 bis 20 Jahre zurückdenke, waren damals immer Emotionen im Spiel, wenn eine Bank ihre Selbstständigkeit aufgab.“

Viele Kunden hätten aber in der Zwischenzeit gelernt, dass solche Fusionen unter den sich verändernden Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. „Wir machen das ja nicht aus Lust und Laune.“ Wichtig sei den Kunden, dass ihre Berater und Ansprechpartner erhalten bleiben.

Dass die Bankenfusion auch Auswirkungen auf das Filialnetz haben wird, räumen die Vorstände ein. „Wir drücken uns nicht um dieses Thema und haben uns auch vorab schon klar positioniert“, so Blankenberg.

So werde man an Standorten, an denen bislang beide Banken mit Geschäftsstellen vertreten sind, zum Beispiel in Ochsenhausen, in der Regel künftig nur noch eine Filiale betreiben. Ob hingegen einer der beiden Standorte am Biberacher Marktplatz wegfällt, lässt Blankenberg noch offen.

Hier hat die Raiffeisenbank den möglicherweise besseren Standort als wir. Allerdings haben wir in einigen Abteilungen chronischen Platzmangel. Gut möglich also, dass wir solche Flächen brauchen. Ralph P. Blankenberg

Filialnetz wird überprüft

Man werde die Kundenfrequenz aber an allen rund 30 Niederlassungen der fusionierten Bank regelmäßig überprüfen. „Sollte diese nachlassen, können wir das auch im Interesse unserer Mitglieder und Kunden nicht ignorieren. Denn wir müssen ja wirtschaftlich arbeiten“, sagt Blankenberg. Auch die Personalgewinnung, gerade für kleinere Filialen, werde zu einem immer größeren Problem, so Scherer.

„Früher haben wir die Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung dort im Servicebereich eingesetzt. Heute sagen sie mir: Wenn ich in einer kleinen Zweigstelle eingesetzt werde, dann ist das für mich das Karriereende. Dann gehe ich.“ In der fusionierten Bank könne man den Mitarbeitern mehr Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Wichtig für viele Raiba-Kunden ist auch, welcher Name denn künftig an den Geschäftsstellen der neuen Bank prangt. „Juristisch heißt die Bank künftig Volksbank Ulm-Biberach eG“, sagt Blankenberg. An den Geschäftsstellen der bisherigen Raiffeisenbank Biberach bleibe dieser Name auch künftig stehen, versehen mit dem Zusatz „eine Niederlassung der Volksbank Ulm-Biberach“.

Der nächste wichtige Termin ist die technische Fusion ist 19. November. An diesem Samstag legt das Rechenzentrum der Genossenschaftsbanken Voba und Raiba zusammen. „Unsere Schalter sind deswegen bereits am 18. November geschlossen.“, sagt Scherer. „Wir hoffen, dass am 21. November dann alles wieder normal läuft.“

Die fusionierte Bank verfügt dann über rund 155000 Kunden in der Region. Zum Jahresende peilt sie eine Bilanzsumme von rund fünf Milliarden Euro an.