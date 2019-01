Wie man in der Halle spielt und übt

„Spielen und Trainieren in der Halle“ – darum geht es in der Schulung für Fußball-Nachwuchstrainer, die der Württembergische Fußballverband (WFV) anbietet. Diese findet am Dienstag, 29. Januar (Beginn: 18.30 Uhr) in der Sporthalle in Ringschnait statt.

Wie kann ein kindgerechtes Training in der Halle gestaltet werden, das viele Erfolgserlebnisse, Spaß und Spannung bietet? Welche Besonderheiten sind im Hallentraining zu berücksichtigen? Wie kann ich das Hallentraining nutzen, um alle wichtigen Anforderungen, die sich aus dem Wettkampfspiel ergeben, optimal zu erfüllen? Diese und andere Fragen sollen bei der Schulung in Ringschnait beantwortet werden. Trainer im Bambini-, F- und E-Junioren-/-innen-Bereich sind angesprochen, wenn Referent Peter Rebholz mit praktischen Übungen die Inhalte näherbringen wird.