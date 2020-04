Wie man die Natur auch in Corona-Zeiten erleben kann

Alle Nabu-Gruppen haben sich viel Mühe gemacht, ein interessantes und vielfältiges Angebot an Exkursionen und anderen Möglichkeiten, die Natur zu erleben, zusammenzustellen. Doch auch hier macht das Coronavirus einen Strich durch die Planungen. „Trotzdem sollte man nicht auf das Erleben des Frühlings verzichten, es gibt viele Möglichkeiten, das Erwachen der Natur zu beobachten und selbst aktiv zu werden“, sagt Martin Rösler, Kreisvorsitzender des Nabu.

Gerade für Eltern sind diese Zeiten eine besondere Herausforderung. Kinder wollen sich beschäftigen, sie wollen spielen, die Welt entdecken und Neues kennenlernen. Und auch die Großen brauchen manchmal Zerstreuung und Ablenkung von den aktuellen Sorgen. Dafür hat der Nabu unter www.nabu.de viele Ideen und Anregungen bereitgestellt: Da gibt es zum Beispiel als Download unter „kleine Raupe Nimmersatt“ ein Poster „Schmetterlingsschmaus und Raupenbuffet“: Rund 170 Tagfalterarten flattern in Deutschland herum. Aber wovon ernähren sie und ihre Raupen sich eigentlich? Auf diesem Poster für Kinder stellen sich zehn Tagfalter und ihre Raupen vor und verraten, an welchen Pflanzen sie besonders gerne naschen.

Wer sich beim Nabu für den Spezial-Newsletter anmeldet, wird regelmäßig mit Infos, Tipps, Spielen und Anregungen für das reale und auch digitale Naturerleben versorgt.

Die Naju-Aktion „Erlebter Frühling“ eignet sich ebenfalls hervorragend als Anleitung für Familien mit Kindern. Auch Sabine Brandt von der Nabu-Bezirksgeschäftsstelle Alb-Donau-Oberschwaben hat auf ihrer Homepage www.nabu-bezirk-ado.de/aktionsideen Naturfilmtipps verlinkt und bietet weitere Aktionsangebote an. Dabei möchte sie wöchentlich ein Thema in den Mittelpunkt stellen. Nach den Frühblühern beschäftigt sich der aktuelle Newsletter mit Büschen und Bäumen sowie den Ostervorbereitungen. Dazu wurden Spielideen für Kinder aller Altersklassen zusammengestellt, und Familien finden die Anleitung zum Basteln von Osterkörbchen aus Naturmaterialien.

Und wer einen Garten ums Haus hat, kann jetzt über die naturnahe Gestaltung nachdenken: Insektenhotels und Nistkästen kann man nach Anleitungen auf der Nabu-Homepage leicht selbst bauen. Doch eine Unterkunft alleine reicht nicht aus, im Garten sollte auch der Frühstückstisch für Vögel und Insekten gedeckt sein. Heimische Pflanzen dienen Bienen, Schmetterlingen, Vögeln und Co. als Lebensraum und Nahrungsquelle. Gartenelemente wie Blumenwiesen, Trockenmauern, Totholzhaufen und verschiedene Bäume und Hecken ermöglichen die Ansiedlung von Tieren. Auf der Nabu-Homepage erhält man weitere Tipps, wie der Garten zum Paradies für Tiere wird. Einheitsrasen sei dagegen „ökologisch so gut wie tot“ – jeder könne überlegen, ob nicht wenigstens ein Teil der Fläche in eine Blumenwiese verwandelt werden kann. „Allerdings ist es leider nicht damit getan, auf dem Rasen ein paar Blumensamen auszustreuen“, so Rösler. „Man muss schon mindestens den Bereich der zukünftigen Blumenwiese umgraben.“

Mit den Nabu-Apps und digitalen Lerntools kann man die freie Zeit dazu nutzen, um sein Vogel- und Insektenwissen aufzufrischen. So kann man sich mit dem Vogel- und Insektentrainer perfekt auf die Nabu-Zählaktionen „Stunde der Gartenvögel“ sowie „Insektensommer“ vorbereiten.

Bewegung an der frischen Luft ist ausdrücklich erlaubt, gerade auch für Familien und ihre Kinder. Zur Vorbereitung und auch Anwendung im Gelände gibt es verschiedene Apps, mit denen Familien mithilfe von Nabu-Experten die Natur erkunden können. „Natur selber hautnah erleben ist doch noch etwas anderes als das Anschauen von schönen Filmchen“, meint Rösler. „Eltern sollten ihre Kinder an diese Möglichkeiten heranführen. Denn wer die Vielfalt der Natur kennt, sieht auch ein, dass es notwendig ist, sich intensiv für ihren Schutz einzusetzen.“