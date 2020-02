Wie innovatives Lernen Studierende zum Erfolg führt

Wie sieht Lernen in Zeiten der Digitalisierung aus? Wie unterrichten die Professoren? Welche neuen Lernformen nutzen sie neben dem klassischen Unterricht. Die Professorin für Zivilrecht und Grundlagen des Rechts, Henrike Mattheis, ist die Didaktikbeauftragte der Hochschule Biberach und Mitglied im Lenkungsausschuss für Hochschulddidaktik in Baden-Württemberg und damit Expertin für Wissensvermittlung. Für die SZ-Leser erklärt sie, wie moderner Hochschulunterricht aussieht:

„Wir alle erinnern uns noch an Schulstunden, nach denen wir genauso viel oder gar weniger wussten als zuvor und an andere, deren Inhalte wir Jahre später noch präsent haben. Woran liegt das? Zum einen natürlich am Interesse des Lernenden und an einer gewissen Tagesform. Zum anderen aber auch daran, dass es dem Lehrenden gelungen ist, uns zu erreichen.

Ob Schule oder Hochschule ist eben das die Frage: Wie erreichen wir junge Menschen? Sicherlich sind die Studierenden heute anders als früher. Bildungshintergründe sind sehr heterogen. Junge Menschen kommen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen an die Hochschulen: von Abitur, über Fachhochschulreife bis zum Abschluss an einem Berufskolleg etc.. Auch können Antworten schnell gegoogelt werden; gleichzeitig entsteht gerade in der digitalen Welt die Herausforderung, richtige und falsche Informationen voneinander zu unterscheiden und nicht zuletzt hat die Vielfalt der Medien zur Folge, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden zu sein scheint.

Als Hochschulprofessorin und Didaktikbeauftragte der Hochschule Biberach ist es mein Anspruch, Wissen zielgruppengerecht zu vermitteln. Neben den klassischen Formen des Frontalvortrags haben neue Wissensvermittlungsformate in die akademische Bildung Einzug gehalten, die der geänderten Ausgangssituation Rechnung tragen. Schließlich erwartet unsere Absolventinnen und Absolventen eine sich stark wandelnde Arbeitswelt. Und um sie darauf vorzubereiten, benötigen Hochschulen innovative, aktivierende und kreative Lehransätze. Die HBC hat dafür das Institut für Bildungstransfer gegründet. Hier erhalten all unsere Dozierenden Unterstützung in der Vermittlung und im Aufbau neuer Tools.

Denn es gilt: Die Mischung macht’s! Nicht jede Methode ist für jedes Fach und jeden Inhalt geeignet. Es hat sich aber gezeigt, dass Lernen dann möglich wird, wenn die Studierenden selbst aktiv sind. Sei es, indem sie sich wie beim „Inverted Classroom“ die Lerninhalte auf Basis vorbereiteter Materialien selbst erarbeiten und nur unklare Punkte diskutieren. Oder sei es, dass sie in Planspielen Situationen aus dem Berufsalltag simulieren und Fragestellungen lösen. Hinzu kommen Lehrformate wie „Service Learning“, also das fachliche Lernen verbunden mit der Übernahme gesellschaftlichen Engagements oder wie „Design Thinking“, eine kreative Problemlösungsmethode.

Auch Lehrvideos, Podcasts, interaktive Selbsttests, die zeitlich und räumlich unabhängig genutzt werden können, ermöglichen ein individuelles Lerntempo. Längst unverzichtbar sind Lehrformen wie „Blended Learning“, also die Kombination aus klassischem Unterricht und computergestützter Lehre, sowie reines „E-Learning“. Auch neue Formen der Interaktion über sogenannte Clicker-Systeme generieren einen wertvollen Mehrwert. In dem Fall geben die Studierenden anonym über Verständnisfragen Rückmeldung, ob die Inhalte verstanden wurden.

Unterschiedliche Vermittlungselemente, unterschiedliche Medien und Methoden: das macht eine erfolgreiche Lehre aus. Und auch wenn für uns Lehrende – inhalts- und sachorientiert wie wir vorgehen – der Inhalt das Wesentliche einer Vorlesung ist, so lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Verpackung große Auswirkungen auf die Aufnahme hat.“