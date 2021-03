Wie Geschwister miteinander klarkommen

Die Familien-Bildungsstätte bietet am Dienstag, 30. März, um 19 Uhr einen Online-Vortrag an zum Thema „Geschwister – eine Beziehung fürs Leben“ an. Es referiert die Elterntrainerin und individualpsychologische Beraterin Friederike Höhndorf.

Besonders bei Familienfesten und wenn es stressige Themen im Geschwisterkreis gibt, merken viele Menschen, dass sie plötzlich gar nicht mehr wie gewohnt reagieren, sondern in Verhaltensweisen zurückfallen, die aus der Kindheit eingeübt sind, heißt es in der vortragsankündigung der Familien-Bildungsstätte (FBS). Ein wesentlicher Gesichtspunkt hierbei sie, ob man als ältestes, mittleres oder jüngstes Kind aufgewachsen ist. Die Besonderheiten dieser Stellung in der Geschwisterreihe behalte man meistens auch lebenslang bei.

Der Vortrag beleuchtet die Besonderheiten der jeweiligen Geschwister-Position für die Zeit als Kind und im Erwachsenenalter. Er beschäftigt sich auch mit den Problemen und Chancen, die Geschwister einander bescheren können, wenn sie als Erwachsene wichtige Dinge miteinander zu klären haben oder auch nur ein Familienfest friedlich feiern möchten. „Das Zauberwort für den Umgang miteinander ist Ermutigung, die gerade im engsten Familienkreis besonders wichtig, aber auch sehr schwierig sein kann“ heißt es in der Ankündigung der Familien-Bildungsstätte.