Wie eine abenteuerliche Reise das Weltbild dieses Biberacher Ehepaars verändert hat

Das Ehepaar berichtet in zwei Teilen von seiner Reise mit Filmen, Musik und Erzählungen im Martin-Luther-Gemeindehaus in Biberach. Der erste Teil „Durch Wüste und Steppe“ findet am 18. Oktober statt, der zweite Teil „Über alle Berge“ am 24. Januar, Beginn ist jeweils 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Eine Lesung ihres Buchs gibt es am 13. November in der Stadtbibliothek Biberach, Beginn 19.30 Uhr. Wer ein signiertes Exemplar haben möchte, kann dies unter E-Mail von-hier-nach-da@web.de bestellen.