Wie ein Gaslieferstopp Biberacher Firmen treffen würde

SPD-Landesvorsitzender Andreas Stoch rechnet nicht mit einem baldigen Ende des Kriegs in der Ukraine. Mit welchen Folgen er für die Menschen und Firmen in der Region rechnet, schilderte er bei einer SPD-Abendveranstaltung im Biberacher Volksbankkolleg. Zuvor hatte er das Landratsamt und den AWO-Kreisverband besucht.

„Putin hat die Einigkeit der EU unterschätzt, denn aufgrund der Waffenlieferungen und der Sanktionen dauert der Krieg länger als erwartet“, sagte Stoch vor den SPD-Genossen. Man müsse sehen, wie man mit seinem „unerwartetem Schachzug“ umgehen solle, Energielieferungen nur noch in Rubel bezahlt haben zu wollen, antwortete der Landtagsabgeordnete auf eine entsprechende Frage des Laupheimer SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Ioannis Tagos. Ein sofortiges Aus russischer Energielieferungen hätte für viele Firmen fatale Folgen, auch für den Biberacher Autozulieferer Handtmann, mit dessen Geschäftsleitung und Betriebsrat Stoch gesprochen hatte: „Bei einem Gaslieferstopp von heute auf morgen müsste das Unternehmen mit seinen 4000 Leuten erstmal die Produktion anhalten, denn es benötigt viel Energie.“ Dieser Krieg werde noch lange dauern, stellte der SPD-Landeschef klar: „Auch die sanktionsbetroffenen Firmen brauchen finanzielle staatliche Unterstützung.“

Halle mit 170 Schlafplätzen

Landrat Heiko Schmid habe ihm beim Gesprächstermin erzählt, wie hilfsbereit die Leute im Landkreis seien, sagte Stoch: „Sie stellen unbenutzten Privatwohnraum zur Verfügung, vom Einzelzimmer bis zur Einliegerwohnung, und er hat mir auch die Halle beim Berufsschulzentrum gezeigt, wo gerade 170 Schlafplätze entstehen, aufgebaut von Leuten mit Fluchthintergrund, da sieht man gelebte Integration.“ Schmid hatte erläutert, dass bereits rund 700 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Landkreis seien und eine auskömmliche finanzielle Unterstützung durch Bund und Land gefordert.

Stoch hatte auch mit den Schulleitern der Kreisschulen diskutiert, die vom großen Lehrermangel berichteten, der durch die Corona-Pandemie und ankommende ukrainische Geflüchtete noch verschärft werde. Stoch sicherte zu, sich weiterhin für eine bessere Personalausstattung an den Schulen stark zu machen. Es brauche kurzfristig umsetzbare Lösungen zur Entlastung der Lehrer. Die Ressourcen müssten effektiver genutzt werden, indem Lehrkräfte in Bereichen, die nicht zwingend von einer Lehrkraft bewältigt werden müssen, entlastet werden.

Viel mehr Flüchtlinge als 2015

„Corona war schwer, jetzt müssen wir die Fragen der Kinder zum Krieg beantworten und demnächst kommen die Geflüchteten“, sagte die Biberacher SPD-Stadträtin und Realschullehrerin Elise Allgaier zu Wort. Auch auf die Schulen komme vieles zu, ähnlich wie 2015/16 zu seinen Zeiten als Kultusminister im Land, so Stoch. „Damals habe ich an die Schulen geschrieben und ihnen die Möglichkeiten aufgezeigt, was sie tun können, um den Geflüchteten zu helfen, jetzt schreiben mich die Leute wieder an.“ Aber nun seien die zu erwartenden Probleme noch größer, weil möglicherweise viel mehr Menschen als damals kämen.

Andererseits gebe es geringere kulturelle Unterschiede und mehr Verständnis für hiesige Abläufe. Bis zu 1,5 Millionen Menschen, meist Frauen und Kinder, erwarte das UN-Flüchtlingshilfswerk für Deutschland. Die Menschen stellten sich vor, bald zurückkehren zu können. „Doch die Wohnungen, die Betriebe sind kaputt und wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen und vermitteln, wie groß die Herausforderung ist“, so Stoch.

Sprache als zentraler Punkt

Zuvor hatte der Biberacher Hochschulrektor André Bleicher daran erinnert, dass nach 2015 die allermeisten Universitätsstipendiaten mit Fluchthintergrund an den erhöhten Sprachanforderungen der Hochschulen gescheitert seien. „Die Sprache ist der zentrale Punkt,“ stimmte Stoch zu. Gleichzeit bestünden für die Ankömmlinge aus der Ukraine gute Beschäftigungschancen, denn laut EU-Verordnung dürften sie sofort beginnen zu arbeiten. „Sofern die Sprachbarriere abgebaut wird, nehmen sie als erstes Gastronomie und Pflege mit Handkuss.“

Stoch hatte sich zuvor bei der Biberacher Arbeiterwohlfahrt (AWO) über deren Arbeit informiert. Der Kreisverband mit derzeit 60 Mitgliedern kümmert sich um die Betreuung von obdach- und wohnungslosen Menschen und hat dazu eine Anlaufstelle in der Karpfengasse und ein Haus in der Ehinger Straße, das er zum Selbstkostenpreis vermietet, beides ausgebucht. „Es wäre schön, wenn wir vom Land ein größeres Haus in Einfachbauweise finanziert bekommen würden, denn es stehen noch über 60 Leute auf der Warteliste“, sagte AWO-Geschäftsführer Peter Raab.