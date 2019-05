Wie diese Biberacher Schule die fahrradfreundlichste Schule Deutschlands wurde

Der Beirat der gemeinnützigen Aktion Fahrrad hat in Stuttgart die Biberacher Matthias-Erzberger-Schule (MES) zu Deutschlands fahrradfreundlichster Schule gekürt. Aus einem Topf von 96 Schulbewerbungen kamen 15 in die Endauswahl. Die MES erhält außer dem Titel einen hochwertigen Montageständer, Trikots und weiteres Radzubehör der Beiratsmitglieder. Weitere ausgezeichnete Schulen kommen aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

Dank der Bemühungen der Lehrerin Renate von Berg wird schon seit einigen Schuljahren viel in die Fahrradfreundlichkeit der Schule investiert. Die fachkundige Anleitung von Frank Reichel sen. (Kooperation Schule – Radsportclub Biberach) trägt ebenfalls einen gewichtigen Teil zum Erfolg der Schule bei. Durch seine Vermittlung erlangen die Schüler wichtige Kenntnisse im Bereich Fahrradtechnik und -reparaturen.

Die MES vereint das Thema „Fahrrad“ auch mit Unterrichtsinhalten. So findet in ein bis zwei Klassen ein drei- bis vierstündiger Unterricht in der Woche im Handlungsfeldprojekt „Bike & Mobilität“ statt. Inhalte sind Fahrradtechnik, Verkehrssicherheit, Verkehrsregeln, Fahren im Verband im städtischen Verkehr, Fahrtraining sowie Zukunft des Radverkehrs in der Region und in Deutschland. In der Fahrradwerkstatt erlernen die Schüler unter fachkundiger Anleitung eines Experten (Kooperation Schule – Radsportverein) die wichtigsten Kenntnisse im Bereich Fahrradtechnik und -reparaturen. Daneben veranstaltet die Schule je nach Klassenzusammensetzung ein- oder mehrtägige Fahrradausflüge mit inklusivem Ansatz. Der schuleigene Bikepool kommt unter anderem bei Betriebsbesichtigungen durch Berufsschulklassen sowie bei Aktionen im Rahmen von Schüleraustauschprogrammen zum Einsatz. Nach dem starken Zustrom von Flüchtlingen wurden und werden Halbtagsschulungen von Klassen mit Schülern mit geringen Deutschkenntnissen mit der Zielsetzung des Erwerbs des Fahrradführerscheins durchgeführt. Bei den bisherigen Radaktivitäten standen Fahrradausflüge, Schulungen unter dem Motto „Schütze dein Bestes“ und „Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ sowie eine Teilnahme am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Mittelpunkt. Die Schüler unterstützen die Stadt Biberach durch Verkehrsbeobachtungen an Unfallschwerpunkten mit Radbeteiligung sowie bei der jährlichen Fahrradlichtaktion der Stadt. Die Zertifizierung als fahrradfreundliche Schule Baden-Württemberg erfolgte im Jahr 2017.

„Die Bewerbungen für unseren Preis waren alle auf höchstem Niveau“, sagt Ulrich Fillies von der Aktion Fahrrad, „wir freuen uns sehr, dass die teilnehmenden Schulen echte Leuchttürme sind und zum Nachmachen anregen.“ Der Preis Deutschlands fahrradfreundlichste Schule ist eine Aktion, um das Fahrradfahren in und zur Schule wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen: „Fahrradfahren macht Spaß, ist umweltfreundlich und eine sportliche Betätigung. Das wollen wir unterstützen und deswegen suchen wir jedes Jahr die besten Ideen und aktivsten Schulen Deutschlands“, so Fillies. Trotz dieses Erfolgs will man sich an der MES nicht auf dem Erreichten ausruhen – weitere Fahrradprojekte sind schon in Planung.