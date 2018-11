Wie die Stadt Biberach schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen könnte

Bei der Isny Marketing GmbH (IMG) fällt mit dem 1. November die Stelle der Leitung im Büro für Tourismus weg. Das hat der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen, erklärte IMG-Geschäftsführerin Bianca Keybach am Mittwoch im Gespräch mit der SZ.

Mit Margret Kaiser, die seit mehr als einem Jahrzehnt Tourismuschefin der Stadt Isny war, laufen demnach Gespräche über die Modalitäten einer Beendigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses.