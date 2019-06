Wie die Räuber wirklich waren

Die neuen „BC-Hefte/Heimatkundliche Blätter“ der Gesellschaft für Heimatpflege bringen als Titelgeschichte die Geschichte des Schwarzen Veri und seiner Bande. Sein 200. Todestag ist Anlass, über die raue Wirklichkeit des Räuberwesen in Oberschwaben zu berichten. Diplomarchivarin Silvia Eith-Lohmann hat dazu Quellen gesichtet.

Wie das große Zugunglück bei Warthausen im Nationalsozialismus rechtlich aufgearbeitert wurde, erzählt ein weiterer Bericht. Um Wirtschaftsgeschichte der Stadt Biberach geht es im Artikel über die Wagenfabrik der Gebrüder Ottenbacher.

Der neu ernannte Ehrenprofessor Winfried Aßfalg aus Riedlingen berichtet über die Wallfahrtsandenken vom Bussen-Kindle über Gnadenbilder zu Geduldsflaschen. In Buchau ist nach dem Krieg eine französische Soldatenzeitung einmalig erschienen. Sie gibt Einblicke in das Leben der Besatzungssoldaten und die drastischen Aufarbeitungsmaßnahmen in den ersten Nachkriegsmonaten.

Die unendliche Geschichte einer Umgehungstraße dokumentiert ein Artikel über die Ortsumgehung Unlingen und die kleinkarierten Schikanen gegenüber einem zentrumsnahen Schulmeister aus Baltringen in der NS-Zeit führt in den bedrückenden Alltag in einem totalitären Regime.