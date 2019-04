Wie der DGB die Biberacher von Europa überzeugen will

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) macht den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität. „Europa. Jetzt aber richtig“ – unter diesem Motto steht das Maifest auf dem Gigelberg in Biberach im Jahr der Europawahl. „Es ist richtig und wichtig, dass wir als DGB uns deutlich zu Europa bekennen“, sagt der ehrenamtliche DGB-Kreisvorsitzende Herbert Kasperek. Hauptredner an diesem Tag ist der Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Luigi D’Adamo.

Herbert Kasperek und die DGB-Regionssekretärin, Antje Trosien, sind sich einig: Die Bürger sollten sich an der Europawahl am 26. Mai aktiv beteiligen und ihr Kreuz bei einer Partei machen, die für eine europafreundliche Politik steht. „Die EU ist eine wichtige Sache für Bürger und Arbeitnehmer“, sagt Herbert Kasperek. Er sei entsetzt darüber, was derzeit vor sich gehe.

Von den 28 Mitgliedsstaaten hätten sich einige Länder wie Ungarn, Polen oder Italien völlig losgelöst. Dabei gebe es um Europa herum „sehr große Interessenblöcke“ wie die USA, China oder Russland: „Und uns fällt nichts blöderes ein, als in die Zeiten der Kleinstaaterei zurück zu wollen.“

Mehrere Gründen sprechen für Europa

Vor diesem Hintergrund ist es ihnen ein Anliegen, die Menschen beim Maifest von Europa zu überzeugen. „Es gibt eine Reihe an praktischen Dingen, die für uns mit Europa besser geworden sind. Diese wollen wir herausstellen“, sagt Antje Trosien.

Der Wegfall der zusätzlichen Roaming-Gebühren beim mobilen Surfen, eine stabile sowie einheitliche Währung und keine Grenzkontrollen sowie Zölle sind ein paar Beispiele hierfür. „Auch etliche Sozialgesetze der neueren Art basieren auf dem EU-Recht“, erläutert Antje Trosien. „Die EU ist bei Weitem nicht so schlecht, wie es die Miesmacher ständig behaupten.“

Faire Globalisierung

Jedoch sehen die beiden auch Punkte, die zu verbessern sind. „In Europa muss stärker eine Politik gemacht werden, die die Menschen in den Vordergrund rückt und nicht allein die Belange der Wirtschaft“, sagt Herbert Kasperek.

Der DGB fordert unter anderem mehr Tarifbindung in ganz Europa, „armutsfeste Mindestlöhne“ in jedem Mitgliedsstaat, eine Gleichstellungsstrategie für Frauen und Männer mit konkreten Maßnahmen und ein „ambitioniertes Programm“ für Zukunftsinvestitionen. Zudem soll die EU zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden.

Menschen sollten zur Wahl gehen

Um die EU zu verbessern, müssten die Menschen aber auch zur Wahl am 26. Mai gehen, betont Antje Trosien. Denn sollten EU-Gegner im Parlament die Mehrheit bekommen, gehe nichts voran.

Hauptredner beim Maifest ist der Bezirksleiter der IG BCE, Luigi D’Adamo. Er betreut auch die Mitarbeiter von Biberachs größtem Arbeitgeber, Boehringer Ingelheim. „Wir versuchen immer wieder andere Betriebssparten anzusprechen“, erläutert Herbert Kasperek.

Auskömmliche Rente

Derzeit stehe Biberach wirtschaftlich gut da. Aber bei der Frage „Wie geht es uns morgen?“ sei eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Deshalb habe der DGB nach wie vor Themen wie bezahlbares Wohnen, eine auskömmliche Rente oder faire Tarifabschlüsse im Blick. Jetzt gehe es aber erst einmal darum, die Bürger an die Wahlurne zu bekommen, so Herbert Kasperek. „Die Europawahl ist richtungsweisend.“