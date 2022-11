Wie begabte Grundschulkinder im Kreis gefördert werden

Begabungsförderung ist ein Teil des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags. Seit mehr als zehn Jahren bietet die Hector Kinderakademie des Landkreises Biberach an den Standorten Attenweiler, Erolzheim und Laupheim besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 700 Grundschulkinder aus (fast) allen Grundschulen des Landkreises nehmen jährlich an den Kursangeboten teil. Das teilt die Hector Kinderakademie in einem Schreiben mit.

An der Hector Kinderakademie im Landkreis Biberach starten nach den Herbstferien nun wieder Kurse (in Präsenz und online) an allen drei Standorten: Grundschule Attenweiler, Grundschule Bronner Berg Laupheim und Grundschule Erolzheim. Das Kursprogramm des Wintersemesters umfasst 47 Angebote, die restlos ausgebucht sind. Die Nachfrage nach den Kursen war immens, teilt die Kinderakademie in ihrem Schreiben weiter mit. Für über 400 Kinder buchten die Eltern Anfang Oktober Kurse aus dem umfangreichen Kursprogramm. Alle Kurse finden in der unterrichtsfreien Zeit am Nachmittag (oder am Wochenende) statt.

Die Kursinhalte gehen über die regulären Unterrichtsinhalte hinaus. Darunter befinden sich anspruchsvolle Kursangebote wie zum Beispiel Biotechnologie zum Anfassen, Apothekenwerkstatt, Robotik und Programmierung, Fit für die Mathematik-Olympiade, Leben und Wirtschaften in den Steinzeiten, Der kleine Elektronikingenieur, Faszination Weltraum, Schach für Talente, Selber experimentieren oder Verstehen wie Computer denken. Ergänzend zu den Kursangeboten in Präsenz erweitert ein zusätzliches digitales Lern-und Lehrangebot auf der Lernplattform Moodle das Kursangebot.

In den Kursen der Hector Kinderakademien, die in jedem Schulhalbjahr neu angeboten werden, sollen besonders begabte Kinder der Grundschule zu selbstständigem und entdeckendem Arbeiten angeregt und ihre Sozialkompetenz gefördert werden. Dies geschieht durch einen Einstieg in neue, oder auch zur Vertiefung bereits vorhandener, Wissensgebiete sowie durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte.

Die 68 Hector Kinderakademien in Baden-Württemberg werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Insitut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.