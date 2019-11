Wie Bürgerbeteiligung gelingt

In der Gesprächsreihe „Biberach weiterbauen“ geht es am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr, im Raum 25 der Volkshochschule um das Thema Bürgerbeteiligung.

In Biberach wurden bereits seit den 1990er-Jahren zum Teil sehr intensive Formen der Bürgerbeteiligung praktiziert und unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, heißt es in einer Mitteilung. Baubürgermeister Christian Kuhlmann wird anhand dieser und aktueller Beteiligungsprozesse unterschiedliche Formate der Beteiligung vorstellen. Dabei wird deutlich werden, dass unterschiedliche Projekte unterschiedliche Beteiligungsformate benötigen. Und auch, dass in den Beteiligungsprozessen Regeln und Rollen zu erkennen und einzuhalten sind.

Manche Beteiligungsangebote der Vergangenheit waren weniger erfolgreich, da es in diesen Fragen Unsicherheiten gab. Mit Blick auf zukünftige Großprojekte wie zum Beispiel das Bahnhofsumfeld und das Krankenhausareal soll in der Diskussion entwickelt werden, welche Erwartungen an eine Bürgerbeteiligung gestellt werden und wie die Prozesse noch optimiert werden können.