Kinderarmut ist auch in wohlhabenden Landkreise ein Problem – Experten sehen Gefahr bei Entwicklung von Kindern

Caritas, Jugendamt, Kinderschutzbund und Schulsozialarbeit unterstützen armutsgefährdete und arme Familien. Wer Hilfe benötigt, kann sich an sie wenden. Die Mitarbeitenden bieten niederschwellige Beratung und Information über Hilfsmöglichkeiten an, sie vermitteln auch in Gruppen und Angebote für die Kinder. Die Caritas hat zudem die Stiftung Kinder in Not. Ehrenamtliche, die Kinder als Lernbegleiter oder Pate unterstützen möchten, können sich bei der Caritas melden, auch beim Kinderschutzbund gibt es Möglichkeiten, sich zu engagieren und Ideen einzubringen.