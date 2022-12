Wichtige Ansprechstelle für Arbeitgeber

Der Integrationsfachdienst (IFD) ist im Auftrag des Integrationsamts beim Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) tätig. Angesiedelt ist der IFD Biberach beim Trägerverein bela in der Sennhofgasse 7 in Biberach. Weitere Informationen gibt es online unter www.ifd-bw.de, unter Telefon 0711/250832500 oder per Mail an: info.biberach@ifd.3in.de