WG: Stahlfeder löst Brand aus

Eine Stahlfeder soll den Schwelbrand im Pelletbunker der Heizzentrale im Wieland-Gymnasium am 9. Januar ausgelöst haben. Dies teilte die Biberacher Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Die langsam drehende Stahlfeder, mit der die Pellets zur Auslassöffnung transportiert werden, soll unter Spannung immer an die gleiche Stelle geschlagen haben. Dadurch habe sie die innenliegende Holzeinfassung vor dem Mauerwerk an einer Stelle durchschlagen, so die Stadtverwaltung. Der Aufschlag der Feder auf das Mauerwerk und angrenzende Metallteile habe mit großer Wahrscheinlichkeit Funken erzeugt, die den Schwelbrand auslösten. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten zwischen 3000 und 4000 Euro.

Nach dem Löschen des Brands waren die Pellets Schicht für Schicht von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Biberach mit der Abteilung Mettenberg und der Werkfeuerwehr Boehringer Ingelheim aus dem Bunker geräumt worden. Anhand angekokelter Pellets konnte lokalisiert werden, wo der Brand ausgebrochen war. An der entsprechenden Stelle wird nun ein massiver Balken vor dem Mauerwerk angebracht, der die Schlagwirkung beseitigen und die Aufschlagstelle absichern soll. Bei künftigen Reinigungsarbeiten, die regelmäßig im Bunker stattfinden, werde speziell diese Stelle auf Beschädigungen kontrolliert, so die Verwaltung