WG-Schwimmerinnen bei „Jugend trainiert für Olympia“ erfolgreich

Beim Regierungsbezirksfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Bereich Schwimmen haben sich kürzlich in Ulm neun Schülerinnen des Biberacher Wieland-Gymnasiums (WG) durchgesetzt und sich fürs Landesfinale qualifiziert. Nachdem sich das WG bereits im vergangenen Jahr für das Landesfinale qualifizieren konnte, war die Spannung groß, wie sich das Schulteam beim diesjährigen Wettbewerb schlagen würde. Insgesamt waren bei diesem Wettbewerb sechs starke Mannschaften gemeldet.

Noch am Vortag war nicht klar, ob die Mannschaft wegen krankheitsbedingter Ausfälle überhaupt vollzählig antreten konnte. Doch gleich beim ersten Wettbewerb, den 50 Meter Rücken, erschwammen die gesundheitlich leicht angeschlagene Heidi und Leticia zur Überraschung aller einen kleinen Vorsprung auf die Favoritinnen aus Reutlingen heraus. Und auch bei den anschließenden 50 Meter Kraul konnten die WG-Mädchen nochmals etwas Zeit gutmachen: Marleen wurde in hervorragenden 29,3 Sekunden Tagesschnellste, Nina und Lilian rundeten das prima Ergebnis mit ebenfalls tollen Leistungen ab. Zoe schwamm ebenfalls eine gute Zeit. Mit super Ergebnissen über die 50-Meter-Brust-Strecke sorgten Ellen (Tagesschnellste in 36,0 Sekunden), Lilian, Leticia und Pia dann für eine prima Ausgangslage für die abschließenden beiden Staffelwettbewerbe.

Obwohl Reutlingen in der 4-mal-50-Meter-Lagenstaffel seine besten Schwimmerinnen am Start hatte, gewannen die WG-Mädchen deutlich, und so war der Vorsprung vor dem letzten Wettbewerb des Tages, den 8 mal 50 Meter Kraul, auf solide elf Sekunden angewachsen. Dennoch wurde es am Ende noch einmal knapp, da auch die Konkurrenz abschließend nochmals alle Kräfte mobilisierte. Aber unter den Anfeuerungsrufen der Ersatzschwimmerinnen verteidigten die acht Mädchen souverän den ersten Platz vor den Gymnasien aus Reutlingen und Friedrichshafen. Evelyn, die ihre Bestzeit sogar um ganze drei Sekunden verbesserte, trug einen großen Anteil an dem Erfolg. Der Jubel der WG-Mädchen war entsprechend groß und so freuen sich nun alle riesig auf das Landesfinale am 23. März in Karlsruhe.