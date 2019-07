WG-Schüler erlaufen 6830 Euro für Schulen in Afrika

Trotz der brütenden Hitze, haben sich am Dienstag 128 Siebt- und Achtklässer und zwei Lehrer des Wieland-Gymnasiums (WG) an der bundesweiten Aktion „Wir laufen für Unicef“ beteiligt. 6830,60 Euro haben die Schüler dabei im Biberacher Stadion erlaufen. Sponsoren konnten Eltern, Verwandte und Nachbarn sein, aber auch Geschäfte und Firmen. Der Betrag kommt der Unicef-Aktion „Schulen für Afrika“ zu Gute, bei der Kindern im südlichen Afrika eine Schulbildung ermöglicht werden soll.

„Das WG freut sich natürlich bei so einer wohltätigen Aktion mitmachen zu können“, sagt Ellen Röhrig, Organisatorin und Sportlehrerin am Wieland-Gymansium. Die Läuferinnen und Läufer gaben vor dem Start einen Zettel bei den Lehrern ab, die eine Station auf der Start/Ziel-Geraden aufgebaut hatten. Auf diesen Zetteln waren jeweils die Namen der Schüler, ihrer Sponsoren und der Betrag, den jeder Sponsor pro gelaufener Runde spendet, vermerkt. Jedes mal wenn ein Schüler an dieser Station vorbei kam, wurde auf seinem Zettel eine neue Runde vermerkt.

Der Startschuss ertönte um 8.15 Uhr, beendet wurde die Veranstaltung um 10.50 Uhr – rechtzeitig vor der Mittagshitze. „Wir machen es dieses Jahr zum ersten Mal und deswegen nehmen auch erst mal nur die Klassenstufen sieben und acht teil“, sagt Ellen Röhrig. „Die Aktion kommt aber gerade so gut an, dass wir es im nächsten Jahr vielleicht in größerem Rahmen veranstalten“, so die Lehrerin. Sponsoren seien dieses Jahr nur Privatpersonen, also vor allem Verwandte und Freunde der Schüler. „Wir könnten uns für die Zukunft aber auch vorstellen, größere Firmen zu der Aktion hinzuzuziehen“, sagt Karin Kremsler, ebenfalls Sportlerin und Organisatorin.

Geld für Indien und Madagaskar

„Ihr könnt mit eurem Lauf viel Gutes tun“, sagt Gudrun Zink, Sprecherin des Unicef Teams Biberach/Laupheim/Ehingen. Mit dem erlaufenen Geld werden zu 50 Prozent der Förderverein des WG und die Partnerschule in Indien unterstützt, die anderen 50 Prozent werden, im Rahmen des Unicef-Programms, zum Bau neuer Schulen auf Madagaskar eingesetzt.

Unicef-Aktion gibt es seit 2004

Gudrun Zink erläuterte den Schülern außerdem die Situation der Kinder in Madagaskar. Jedes dritte Kind schließe die Grundschule nicht ab und mehr als 1,7 Millionen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gingen überhaupt nicht zur Schule. Der Bildungsstand der Mädchen sei in einem besonders schlimmen Zustand. Aufgrund dessen, fördert Unicef gezielt die Ausbildung von neuen, kompetenten Lehrern. „Denn nur gut ausgebildete Lehrer können auch guten Unterricht machen“, so Zink. Zusammen mit Nelson Mandela rief Unicef die Aktion 2004 ins Leben. „Bildung öffnet Kindern und Jugendlichen in Afrika die Tür zu einem besseren Leben“, erklärt Zink und lobt die Schüler für ihre Teilnahme.

Vom 1. Juli bis zum 6. September können Interessierte in der Stadtbücherei Biberach eine Unicef-Ausstellung besichtigen. Hier wird gezeigt, wie Unicef die Spendengelder in Afrika nutzt, um Schulen zu bauen und Kindern eine Perspektive zu geben.