WG: Rat stimmt für neue Akustik im B-Bau

Der B-Bau des Biberacher Wieland-Gymnasiums (WG) soll schnellstmöglich ertüchtigt werden. Diesem Antrag der Verwaltung haben die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt. Dabei geht es um die Akustik, die verbessert werden soll, und die Ausstattung der Klassenräume. Die Kosten der Maßnahme liegen bei knapp 360 000 Euro.

„Die Schule hatte zu Recht Kritik an der Akustik geäußert“, sagte Siegfried Kopf, Leiter des städtischen Hochbauamts. „Wir haben das geprüft und die Akustik entspricht tatsächlich nicht der Norm.“ Nach der Untersuchung mehrerer Varianten, soll es nun zu einer ähnlichen Gestaltungslösung wie an der Dollinger-Realschule kommen. Die Wandseiten zum Flur sollen mit Regal-Schrankkombinationen mit einer Holzverkleidung ausgestattet werden. „Die Rückseite wird mit einer akustisch wirksamen Pinnwand ausgestattet“, sagte Kopf. In diese sei ein Absorber eingebaut.

45 000 Euro für neue Beamer

Diese Lösung mit der Holzverkleidung bringe ebenfalls eine gestalterische Verbesserung, so der Hochbauamtsleiter. Des Weiteren werde der B-Bau mit einer Flurdecke ausgestattet, „auch da gab es erhebliche Schallprobleme“. Zusätzlich zu den knapp 360 000 Euro, die die Stadt in die Ertüchtigung des B-Baus investiert, schafft das WG für rund 45 000 Euro Beamer und Projektionsflächen an.

Doch bevor die Sanierung dort beginnen kann, müssen die Arbeiten am E- und F-Bau beendet werden. „Das hat Priorität eins und danach kommt der B-Bau“, sagt Kopf. „Wir wissen noch nicht, ob die Kapazität der Firmen ausreicht, um sofort alles zu erledigen.“