WG arbeitet am „Projekt Europa“

Jetzt ist es amtlich: Das Biberacher Wieland-Gymnasium (WG) erhält in den kommenden fünf Jahren eine Förderung des EU-Projekts Erasmus+. Kurz vor der Pandemie hatte das WG ein Projekt zusammen mit Schulen in Italien, Norwegen, Lettland und Polen abgeschlossen. „Der Erfolg hat unser Kollegium ermutigt, weitere Aktivitäten im Rahmen der Erasmus-Zusammenarbeit zu planen“, so Projektleiterin Susanne Braig.

Anders als früher bewerben sich Schulen nun mit einem längerfristigen Entwicklungsplan auf Akkreditierung. Wird diese erteilt, so erhalten die Schulen finanzielle Förderung für ihre Aktivitäten ohne an eine feste Partnerschaft mit bestimmten Schulen im Ausland gebunden zu sein. Das Wieland-Gymnasium möchte sich zusammen mit wechselnden Projektpartnern in fünf verschiedenen Bereichen weiterentwickeln, darunter ist der Einsatz digitaler Medien, ein zweiter die Vertiefung des Bewusstseins über die eigene Lebenswirklichkeit sowie die Förderung von Aufgeschlossenheit und Toleranz im Austausch mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Ländern.

„In der Pandemie hat besonders dieser interkulturelle Austausch unter Jugendlichen gefehlt“, so Schulleiter Ralph Lange. Der Krieg in der Ukraine zeige gerade, wie wichtig es sei, dass Europa zusammenwächst. Weitere Projektfelder seien die Förderung des Demokratiebewusstseins, der Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart und die Zusammenarbeit im europäischen Erasmus-Netzwerk. Für das kommende Jahr sind Lehrerfortbildungen, ein Schülerbesuch in Spanien, ein gemeinsames Konzert in Ungarn und ein Treffen in Lettland geplant. „In unserem schulischen Leitbild ist der europäische Gedanke fest verankert“, freut sich Schulleiter Lange. Die Erasmus-Akkreditierung ermögliche jetzt finanzielle Unterstützung, um sich mit Partnern in der EU auszutauschen und am „Projekt Europa“ weiterzuarbeiten.