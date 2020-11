Der Vorstand des Württembergischen Fußballverbands hat am Mittwoch beschlossen, den ursprünglich für den 8. Mai 2021 geplanten 33. ordentlichen WFV-Verbandstag erst zum 24. Juli 2021 einzuberufen. Begründet wird dies mit den voraussichtlich noch längere Zeit geltenden Corona-Beschränkungen, aufgrund derer Präsenzversammlungen nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden können. Denn die WFV-Satzung sieht vor, dass im Vorfeld des Verbandstags jeweils neben Bezirkstagen auch Hauptversammlungen der Fußballjugendleiter, der Schiedsrichtervereinigung sowie der Schiedsrichtergruppen stattfinden.

Hinzu kommen nach WFV-Angaben noch Besprechungen mit den Delegierten, um alle Sachanträge fundiert erläutern zu können. „Insgesamt sind somit über 75 Versammlungen vorgesehen, von denen auf Grundlage der bisherigen Planungen die ersten bereits Mitte Januar 2021 stattfinden sollten, dies mit teilweise über 100 Teilnehmern“, teilt der Verband mit.

Das geänderte Vereinsrecht erlaube zwar bis 31. Dezember 2021 Versammlungen auch ohne Satzungsgrundlage in virtuellen Formaten zu machen. „Mit Blick auf die Vielzahl der Veranstaltungen wäre damit aber ein so hoher organisatorischer Aufwand verbunden, dass dieser als unverhältnismäßig angesehen werden muss“, schreibt der WFV. Die Einberufung erst Ende Juli 2021 eröffne nun ein deutlich größeres Zeitfenster für die vorgelagerten Versammlungen und gebe „begründeten Anlass“ zu der Hoffnung, dass ab dem Frühjahr unter gelockerten rechtlichen Rahmenbedingungen Präsenzversammlungen – möglicherweise auch im Freien – mit mehr als 100 Teilnehmern wieder möglich sein werden.

Dessen ungeachtet sollen diese Versammlungen laut WFV aber auch zu den bisher vorgesehenen Terminen virtuell oder, soweit rechtlich aufgrund der Teilnehmerzahl möglich, in Präsenz abgehalten werden können. So sei eine größtmögliche Flexibilität insbesondere für die Bezirke gewährleistet.

Zentrales Thema des 33. ordentlichen Verbandstags, der auch zum neuen Termin voraussichtlich in der Stadthalle in Sindelfingen stattfinden soll, wird die Beschlussfassung zu einer Verbandsstrukturreform sein. Der letzte Verbandstag hatte dazu eine Kommission eingesetzt, die ihren Abschlussbericht bereits vorgelegt hat. „Wir wollen bei einem so wichtigen Thema für die Zukunft unseres Verbands die notwendigen Diskussionen im bestmöglichen Format führen und hoffen ab dem Frühjahr auf eine deutliche Entspannung der Infektionslage und damit bessere Rahmenbedingungen“, sagt WFV-Präsident Matthias Schöck.