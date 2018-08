WFV-Pokal: Olympia trifft in Runde drei auf Friedrichshafen

Der Verbandsliga-Aufsteiger FV Olympia Laupheim muss in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals beim Landesligisten VfB Friedrichshafen antreten. Dies hat die Auslosung per Zufallsgenerator im DFBnet durch Spielbetriebs-Leiter Thomas Proksch ergeben. Spieltermin für die dritte Runde ist nach Angaben des Württembergischen Fußballverbands grundsätzlich der 29. August 2018. Die genauen Ansetzungen werden in Absprache mit den beteiligten Vereinen (unter Beachtung der bereits angesetzten Meisterschaftsspiele) vorgenommen. Gespielt wird wie in Runde eins und zwei in vier Gruppen nach Landesliga-Gebieten. Die weiteren Drittrundenpartien in Gruppe IV lauten: SSV Ehingen-Süd (VL) – FC 07 Albstadt (VL), FV Ravensburg (OL) – 1. Göppinger SV (OL), SV Baindt (BZL) – Gewinner FC Mengen (LL) /TSG Balingen (RL).