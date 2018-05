Die Juniorinnen der Talentfördergruppe 7 Donau-Riß des Württembergischen Fußballverbands (WFV) treten am Sonntag, 6. Mai, ab 16.45 Uhr bei einem Blitzturnier in Laupheim (Nähe Olympia-Stadion) an. In den Kader wurden unter anderem berufen: Svenja Hummel, Lea-Mara Geiger (alle SV Baltringen), Tabea Einfalt, Felicia Masitsa, Lika Rein (alle FV Olympia Laupheim), Annika Weber (SV Ringschnait), Martin Anna (TSV Rot/Rot), Celine Fuchs (TSV Wain).