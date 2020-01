WFV-Nachwuchs spielt in Ravensburg

Die Spielerinnen der Talentfördergruppe sieben Donau-Riß des Württembergischen Fußballverbands (WFV/Jahrgang 2008) treten am Freitag beim Neujahrsturnier des TSB Ravensburg für D-Juniorinnen in der Kuppelnauhalle an. Dieses beginnt um 9 Uhr. Im WFV-Aufgebot steht unter anderem Fiona Kutscher (FC Bellamont).

Ebenfalls am Freitag beim Neujahrsturnier des TSB Ravensburg ist die Regionalfördergruppe Süd-Sigmaringen am Start – allerdings mit zwei Mannschaften und beim B-Juniorinnen-Turnier. Los geht es um 13 Uhr in der Kuppelnauhalle. Mit dabei sind auch Cailtin-Emilia Bolinger (SV Oberzell/SV Alberweiler), Celine Fuchs (TSV Wain), Ina Kirschner (SV Oggelshausen) und Anna Martin (TSV Rot/Rot).