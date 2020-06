WFV: Landesliga-Start am 22./23. August

Nach der neuen Corona-Verordnung Sport des Kultusministeriums und des Sozialministeriums des Landes Baden-Württemberg, die am Mittwoch in Kraft treten wird, darf in Baden-Württemberg unter gewissen Voraussetzungen wieder Fußball gespielt werden. Der Spielausschuss des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hat vor diesem Hintergrund die Planungen für die kommende Saison 2020/21 finalisiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Termine in der Übersicht 22./23. August 2020: Saisonstart in der Oberliga Baden-Württemberg Männer (Termin Staffeltag: geplant 27. Juli), der Verbandsliga Württemberg Männer (Staffeltag: geplant 28. Juli) und der Landesliga IV Männer (Staffeltag: geplant 30. Juli). WFV-Pokal 2019/20 Männer: Viertelfinale (1. August), Halbfinale (8. August), Finale: Termin noch offen. WFV-Pokal 2020/21 Männer: 1. Runde (8. August). WFV-Pokal der Frauen 2019/20: Achtelfinale (2. August), Viertelfinale (9. August), Halbfinale (16. August), Finale (23. August). WFV-Pokal der Frauen 2020/21: 1. Runde (30. August).