„Wetter zeigt auch uns Wetterkundlern immer wieder Grenzen auf“

Innerhalb von nur vier Wochen wurde der Raum Biberach im Mai und im Juni von schweren Unwettern mit nachfolgenden Überschwemmungen getroffen. Im Rahmen des SZ-Themenschwerpunkts „100 Tage nach dem Hochwasser“ hat Franziska Telser mit dem Wetterexperten Roland Roth aus Bad Schussenried gesprochen. Dabei ging auch um die Vorhersagbarkeit solcher Unwetter und deren Häufigkeit in Zukunft.

Herr Roth, nach den Unwettern im Frühsommer gab es zum Teil auch Kritik an Wetterdiensten, nicht rechtzeitig gewarnt zu haben, beispielsweise vom früheren Fernseh-Meteorologen Jörg Kachelmann. Gibt es Möglichkeiten, solche Unwetter früher oder genauer zu erkennen?

Kachelmann versucht sich damit, wieder ins Gespräch zu bringen. Das kennen wir von ihm ja zur Genüge. Das Wetter zeigt sowohl den von Computern errechneten Wettermodellen als auch uns Wetterkundlern, Meteorologen und Klimatologen immer wieder die Grenzen des Vorhersagbaren auf – auch Herrn Kachelmann und anderen Kritikern des amtlichen Deutschen Wetterdienstes.

Sind Unwetter von solchem Ausmaß überhaupt rechtzeitig zu erkennen und wie genau können solche Katastrophen vorhergesehen werden?

Die Wettervorhersagen sind heute weitaus besser als vor zehn oder 20 oder gar 30 Jahren. Doch solche Unwetter, die nicht selten quasi aus dem Nichts innerhalb weniger Minuten entstehen, werden sich auch künftig, trotz fortschreitender Technik, sowohl zeitlich als auch punktgenau nur schwer vorhersagen lassen.

Werden sich die Prognosen noch weiter verbessern?

Der Quantensprung in der Prognosegenauigkeit vollzog sich in den letzten zwei Jahrzehnten. Künftig werden die Fortschritte auf diesem Gebiet nur noch in kleinen Schritten stattfinden. Und eine 100-prozentige Treffsicherheit wird es bei den Wettervorhersagen selbst mit der allerbesten Technik ohnehin nie geben.

Das Hochwasser dieses Jahr ereignete sich, ähnlich wie im Jahr 2013, im Mai und im Juni. Gibt es da jahreszeitliche Zusammenhänge?

Derart heftige Gewitter mit Starkregen und schwerem Hagelschlag sind in hohem Maße abhängig von der Sonneneinstrahlung und somit auch von der Thermik. Und die ist nun mal in den Monaten Mai bis Juli, also während der Zeit des höchsten Sonnenstands, weitaus höher als in den übrigen Monaten.

Nehmen solche Naturkatastrophen in den kommenden Jahren weiter zu? Und welche Rolle spielt dabei der Klimawandel?

Die Temperaturen sind in unserer Region in den vergangenen 50 Jahren um mehr als ein Grad angestiegen. Wärmere Luft kann aber mehr Wasserdampf aufnehmen, wodurch die Starkregenereignisse, bei entsprechenden Wetterlagen, weiter zunehmen werden. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie von einem VW-Käfer oder Trabi auf einen Ferrari oder Porsche umsteigen und Gas geben. Da ist einfach mehr Power dahinter.

Welche Wetterlage muss vorherrschen, damit es zu so starken Gewittern kommt wie im Frühsommer?

Der beste Nährboden für Gewitter ist schwül-warme oder gar schwül-heiße Luft am Boden, also feuchte Luft und hohe Temperaturen, und gleichzeitig recht kalte Luft in einer Höhe von etwa fünf Kilometern. Umso größer dieser Temperaturgradient, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schauer und Gewitter entstehen. Aber auch eine Konvergenz, also Luftmassen die zusammenfließen und dabei zum Aufsteigen gezwungen werden, kann heftige Schauer und Gewitter auslösen. Das hatten wir beispielsweise vor zwei Wochen im Raum Tuttlingen mit bis zu 112,6 Litern Regen innerhalb von drei Stunden.