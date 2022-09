Wettbewerb läuft weiter: Das sind die schönsten Urlaubsfotos 2022 der Biberacher SZ-Leser

Egal ob auf Reisen im In- und Ausland, bei Ausflügen in der Umgebung oder im heimischen Garten – die Leserinnen und Leser im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach haben viel erlebt und schöne Urlaubsfotos geschickt. Und die Sommerferien sind ja längst nicht vorbei. Noch bis 11. September können sie sich an dem Wettbewerb beteiligen – und gewinnen.

Attraktive Preise

Zu gewinnen gibt es eine Tagesfahrt mit dem Bus in den Europa-Park Rust für vier Personen sowie zwei Reisegutscheine der Firma Bottenschein. Eine Jury ermittelt die Sieger. Wer mitmachen will, schickt seine Lieblingsaufnahme (bitte nur ein Foto!) vom aktuellen Urlaub per E-Mail an redaktion.biberach@ schwaebische.de und gibt als Betreff „Urlaubsfoto“ an.

Und so geht’s

Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an. Wichtig: Bitte schreiben Sie auch zwei, drei Sätze mit dazu, wo das Foto entstanden ist und warum es Ihr Lieblingsfoto ist. Alle auf dem Foto abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Ebenfalls wichtig: Das Foto sollte im JPG-Format als Anhang an die Mail geschickt werden und eine Auflösung von mindestens 500 KB bis maximal 6 MB haben.

Was zu beachten ist

