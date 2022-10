Wettbewerb des deutschen Handwerks in Biberach

Jedes Jahr messen sich die besten Handwerker beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks, welcher sich über vier aufeinander aufbauenden Stufen erstreckt (Innungs-, Kammer-, Landes- und Bundesebene).

Aus jedem der über 130 Handwerksberufe dürfen diejenigen Handwerker, die ihre Gesellenprüfung im vorhergehenden Ausbildungsjahr als Klassenbester bestanden haben, an einem Kammerwettbewerb teilnehmen. Der Sieger vom Kammerwettbewerb tritt dann auf Landesebene beim Landeswettbewerb in Baden-Württemberg an.

Der Kammerwettbewerb der Zimmerer und Zimmererinnen war nun kürzlich im Bildungszentrum Holzbau in Biberach im Bildungszentrum Holzbau. Neun Gesellen traten gegeneinander an, um sich für den Landeswettbewerb zu qualifizieren. Die Aufgabe am Prüfungstag bestand darin, ein Pultdach und darauf eine Spitzgaube herzustellen. Im Hauptdach befand sich ein schräger Giebelsparren, der mit einem Alphawinkel und mit den Maßen eines vorbereiteten CAD-Plans angerissen werden musste.

Schwieriger wurde es dann an den Elementen der Gaube. Hier bekam der Brüstungsriegel ein Klauen an den schrägen Giebelsparren. Der Firstpunkt der Kehlbohle endete ebenfalls am Giebelsparren, wodurch der Abschnitt eher ungewöhnlich und sehr herausfordernd wurde.

Nach sieben Stunden harter Arbeit und Konzentration ging es an die Bewertung. In Augenschein nahm der Prüfungsausschuss mit Michael Rieger (Trainer der Zimmerer-Nationalmannschaft), Marcel Renz (Renz Holzbau und Bedachungen, ehemaliges Teammitglied der Nationalmannschaft) und Hubert Schafitel (Schafitel Holzbau) dabei sechs Kategorien, wie zum Beispiel den Aufriss und die Zeiteinhaltung.

Am fertigen Modell wurden für die Platzierungen die Spaltmaße und Längen der einzelnen Positionen gemessen. Der Gesamteindruck wie die Sauberkeit der Hölzer, das Schraubenbild und die Qualität der Schnitte und Hobelflächen waren ebenfalls wichtige Kriterien. Die Modelle lagen alle sehr nah beieinander und waren gut ausgearbeitet, am Schluss haben es drei Modelle in die engere Auswahl geschafft.

Gratuliert werden konnte Theo Sauter aus Hüttlingen (Holzbau Mayle) zum 3. Platz mit seiner hervorragenden Leistung und Maximilian Heise aus Biberach (Zimmerei Sälzle) zur zweiten Platzierung. Platz 1 und somit Kammersieger ist Andreas Beck aus Bollingen (Bückle Holzbau GmbH aus Erbach). Von Anfang an war ersichtlich, dass er mit voller Hingabe bei der Aufgabe war, die Zeit mehr als übertroffen hat und an den Maßen alles perfekt gepasst hat.

Teilnehmende, die auf überregionaler Ebene überzeugen, können sich bei der jeweiligen Handwerkskammer für ein Weiterbildungsstipendium bewerben, um zum Beispiel mit einem Handwerksmeister abzuschließen. Zusätzlich haben die jungen Menschen die Chance, in ihrem jeweiligen Gewerk in die Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Alle zwei Jahre treten Auszubildende aus allen Teilen der Welt bei der Europa- oder Weltmeisterschaft der Berufe gegeneinander an.

Im Oktober 2022 finden die World Skills in Basel an, bei welchem Philipp Kaiser aus Rot an der Rot (Zimmerei D. Kaiser GmbH) für die deutsche Zimmerer-Nationalmannschaft antreten wird. Team Germany nimmt mit 37 Fachkräften in 32 Disziplinen an der WM der Berufe teil.