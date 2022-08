Wespe lenkt Autofahrer ab

Gegen 12.45 Uhr ist ein 83-Jähriger mit seinem BMW in der Waldseer Straße in Biberach in Richtung Ummendorf unterwegs gewesen. Während der Fahrt wurde er wohl von einer Wespe abgelenkt.

Der Fahrer versuchte das Insekt nach Angaben der Polizei während der Fahrt aus dem Innenraum nach draußen zu führen. Deshalb richtete er nicht den Blick nach vorne. An der Einmündung zur Rißegger Straße erkannte der BMW-Fahrer nicht, dass die Ampel auf Rot umgeschaltet hatte. Der Senior fuhr langsam die Einmündung. Sein BMW stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der hatte Grün und wollte nach links in die Rißegger Straße abbiegen. Den Gesamtsachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann laut Polizei weitreichende Folgen haben. Deshalb sei es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reiche aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.