Weshalb die „Biberach-App“ gescheitert ist

Mit einer großen Werbekampagne ist die „Biberach-App“ im Sommer 2014 an den Start gegangen. Abfallkalender, Veranstaltungen oder Mittagstisch – unter anderem Rubriken wie diese hält das Angebot für Smartphones bereit. Jetzt, knapp fünf Jahre später, ist klar: Die App hat die Erwartungen nicht erfüllt und soll vom Markt verschwinden.

Mehr als 9000 Mal haben Nutzer die App in den vergangenen fünf Jahren heruntergeladen. Zunächst als Behörden-App mit Öffnungszeiten gestartet, wurde sie um weitere Punkte ergänzt. Was erledige ich wo? Welche Gegenstände wurden im Fundbüro abgegeben? Wo kann ich parken? Auf Fragen wie diese sollte die App Antworten liefern. Mit einem Fesselballon auf dem Biberacher Marktplatz fiel im Juli 2014 der Startschuss für die Anwendung.

Ein Heißluftballon wurde damals gewählt, weil die Nutzer der App mithilfe eines Ballons virtuell zum ausgewählten Ort reisen können und angezeigt bekommen, welche Dinge sich in der Umgebung befinden. Ein paar Monate später erhielten schließlich auch die Händler eine Plattform, um sich präsentieren zu können. Das Aktionstool für den Einzelhandel, welches in die App integriert wurde, hat sich die Stadt 22.000 Euro kosten lassen.

Inhalte kommen auf Internetseite

Vergangene Woche, als eine Delegation aus Sindelfingen zu Gast war, kündigte die Leiterin des Sachgebiets Tourismus und Stadtmarketing dann das Ende der Applikation an. „Die App wird jetzt im Zuge eines Relaunches in eine mobile Website mit responsive Design überführt“, sagte Ingeborg Voss. Responsives Design bedeutet, dass sich die Seite automatisch der Bildschirmgröße anpasst. Die Inhalte werden künftig über einen Browser wie Google Chrome oder Safari geladen und nicht mehr über die „Biberach-App“. Der grüne Button mit dem Biber wird also auf den Smartphone-Bildschirmen verschwinden.

Voss begründete diesen Schritt unter anderem mit technischen Hürden. So sei das Aktuellhalten der Inhalte deutlich komplizierter als bei einer Homepage. Zudem hätte die Applikation bei Android-Geräten immer wieder Probleme gemacht, weil die Anforderungen bei jedem Smartphone-Hersteller anders seien. „Und Apps sind gerade bei den jungen Menschen nicht mehr die erste Wahl“, erläuterte Voss. Auch Touristen hätten die Anwendung weniger als erwartet genutzt.

Einzelhandels-Tool abgeschaltet

Ebenfalls nicht durchsetzen konnte sich das Aktionstool für den Einzelhandel. Händler konnten darin ihre Angebote und Aktionen über die App bewerben. „Die Händler haben dies spärlich genutzt“, sagt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Andrea Appel, auf SZ-Nachfrage.

Das bestätigt auch Gustav Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Biberach: „Das Aktionstool ist bereits im vergangenen Jahr abgeschaltet worden, weil es nicht genutzt worden ist.“ Diesen Schritt habe man bedauert, aber die Nachfrage sei nicht da gewesen: „Wir haben mehrere Anläufe unternommen und auch eine Bedienungsanleitung erstellt, wie sich Aktionen einstellen lassen.“ Schwierig sei gewesen, dass keine Nutzerdaten vorlagen, um einen möglichen Erfolg beziehungsweise die Wichtigkeit des Tools zu bewerten.

Kaum Resonanz bei den Kunden

„Als das Tool eingeführt wurde, haben wir die Händler informiert. Doch unsere Mitglieder haben nur wenige Aktionen eingestellt“, erläutert Christian Heinzel, Vorsitzender des Bibercard-Vereins. Neben technischen Herausforderungen habe das aber auch an den Kunden gelegen: „Gerade zu Beginn haben wir zum Teil extreme Werbeaktionen gefahren, bei denen Kunden ab einem bestimmten Einkaufswert einen Artikel gratis erhielten.“

Es habe kaum bis gar keine Resonanz gegeben: „Wenn jemand Informationen über den Einzelhandel sucht, tut er dies über Google.“ Er geht davon aus, dass Bibercard-Mitglieder die Einstellung der App nicht bedauern werden. Ähnlich sieht man das bei der Werbegemeinschaft.

Neue Tourismus-Homepage

Welche Inhalte in die überarbeitete Biberacher Tourismus-Homepage (www.biberach-tourismus.de) übernommen werden, steht noch nicht im Detail fest. „Wir müssen schauen, was sich integrieren lässt“, erläutert Appel. Im Sommer dieses Jahres soll die aktualisierte Internetseite an den Start gehen.

Fest steht, dass es den Müll-Kalender mit Benachrichtigung so nicht mehr geben wird. Denn sogenannte Push-Nachrichten lassen sich nur mittels einer App realisieren. „Der Landkreis hat mit der Abfall-App ,My Müll’ ein eigenes Angebot etabliert, weshalb es für den Müll-Kalender in der ,Biberach-App’ eigentlich keine Erfordernis mehr gibt“, sagt Appel.