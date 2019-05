Weshalb der DRK-Kreisverband eine Drohnenstaffel gründet

Der Kreisverband Biberach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) setzt auf moderne Technik. Mithilfe von Drohnen sollen im Einsatzfall DRK-Einheiten zukünftig unterstützt werden. Auch ist eine Datenübertragung zur Integrierten Leitstelle Biberach geplant.

Unübersichtliche Schadenslagen, Überschwemmungen, Dokumentation und Lagedarstellung – Situationen für den Einsatz einer Drohne sieht das DRK einige. Durch die integrierte Wärmebildkamera ist auch eine Unterstützung bei Personensuchen vorstellbar.

Größere Einsatzlagen sind oftmals unübersichtlich

„Bereits im Juli 2018 wurden innerhalb des Roten Kreuzes die Anforderungen, welche unter anderem auf die Unwetterlagen im Jahr 2016 zurückgehen, thematisiert“, sagt DRK-Geschäftsführer Michael Mutschler. Das Problem: Größere Einsatzlagen sind oftmals unübersichtlich, für Führungskräfte und die Mitarbeiter der Leitstelle visuell nur schwer darstellbar. „Die Entscheidung, sich mit den Möglichkeiten von Drohnen im Einsatz zu beschäftigen, lag also auf der Hand.“

Wir freuen uns, dass sich haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Projekt begeistern konnten. Alexander Schirmer

Nach der Konzeption des Projekts stellte das DRK-Präsidium die notwendigen Finanzmittel bereit. Eine Fachfirma wurde gesucht und die Rahmenbedingungen wurden geklärt. Sicherheit, Datenschutz und die Vorgaben der Luftverkehrsordnung hatten hierbei oberste Priorität.

Das Personal für die Drohnengruppe kommt aus dem Haupt- und Ehrenamt des DRK-Kreisverbands: „Wir freuen uns, dass sich haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Projekt begeistern konnten“, sagt der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Alexander Schirmer.

Drohne mit Wärmebildkamera

Dem DRK stehen zukünftig eine Einsatzdrohne mit Kamera und Wärmebildkamera sowie Drohnen zu Übungsflügen zur Verfügung. Diese können auch zusätzlich zur Hauptdrohne in den Einsatz gebracht werden. In den nächsten Wochen finden die Schulungen für die Helfer statt. Bis zur Jahresmitte soll die Drohnenstaffel als taktische Einsatzkomponente einsatzbereit sein und im Landkreis Biberach zur Verfügung stehen.

Sie sind die Drehscheiben des Rettungsgeschehens: Die Integrierten Leitstellen. In Biberach wurde die Leitstelle ein halbes Jahr lang modernisiert und technisch erneuert. Am Dienstag haben Vertreter von DRK, Feuerwehr und Landkreis die Integrierte Leitstelle im DRK-Zentrum offiziell in Betrieb genommen.