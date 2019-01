Wersch sieht den Hospital zum Ende seiner Amtszeit finanziell kerngesund

Seinen letzten Haushaltsplan als Hospitalverwalter hat Roland Wersch am Donnerstagabend in den Hospitalrat eingebracht. Trotz einiger kritischer Anmerkungen empfahl das Gremium den Haushalt 2019 einstimmig zum Beschluss an den Gemeinderat in Stiftungssachen. Dieser soll den Plan am Montagabend in seiner öffentlichen Sitzung im Hans-Liebherr-Saal ab 17 Uhr beschließen.

Man rechne als Ergebnis für 2019 mit einer „dickschwarzen Null“, so Wersch. Nachdem aber das Jahr 2018 mit einem Plus von rund 1,5 Millionen Euro abgeschlossen werden könne, sei er zuversichtlich, dass auch am Ende von 2019 ein Plus stehen werde. Der scheidende Hospitalverwalter nannte einige Eckdaten des Zahlenwerks. So sei man bei den Personalkosten stabil, der Gebäudeunterhaltungsetat liege 430 000 Euro höher als der langfristige Mittelwert. In der Bürgerheim Service GmbH (u. a. Restaurant Ropach, Großküche, „Essen auf Rädern“) müsse man keine Verluste ausgleichen. Zusammen mit der Bürgerheim gGmbH (Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen) erzielten die beiden Gesellschaften Mieteinnahmen von rund 1,1 Millionen Euro. Auch in den Kinderkrippen schreibe man sehr geringe Verluste und habe eine sehr gute Auslastung.

Aus dem hospitälischen Forst wird für 2019 mit einem Überschuss von rund 325 000 Euro kalkuliert. Die Situation am Holzmarkt ist derzeit allerdings schwierig, wie der städtische Forstdirektor Markus Weisshaupt erläuterte (ein separater Bericht hierzu folgt).

Die Investitionen der Hospitalstiftung seien für 2019 überschaubar, so Wersch. So sind Erneuerungen der Heizzentralen auf dem Hospitalquartier (300 000 Euro) und in der Memelstraße (zwei Millionen Euro) geplant, außerdem 100 000 Euro für die Planung eines Neubaus anstelle von Haus 2 auf dem Hospitalquartier. „Die Stiftung ist finanziell kerngesund, ich sehe kurz- und mittelfristig keine Probleme“, so Wersch.

„Mittelfristig wieder Pluszahlen“

Für die CDU-Fraktion sei der Haushalt unproblematisch, sagte Otto Deeng. Für 2019 sei eine schwarze Null grundsätzlich in Ordnung, „mittelfristig erwarten wir aber wieder deutliche Pluszahlen“, sagte er ins Auditorium, wo auch Wersch-Nachfolger Ralf Miller die Sitzung verfolgte, dem Deeng einen guten Start wünschte und sich bei Wersch für die geleistete Arbeit bedankte.

Die SPD könne mit dem Ergebnis einer schwarzen Null leben, so Hospitalrat Bruno Mader. „Wir erwarten nicht, dass wir große Gewinne einfahren, das ist aus unserer Sicht nicht Stiftungsaufgabe.“ Aus SPD-Sicht sei der Hospital bei den Heim- und Krippenplätzen insgesamt sehr hochpreisig. „Schon deswegen sollten wir eine Debatte führen, inwieweit wir auch subventionieren müssen“, so Mader. Bei den Themen Kurzzeitpflege, Nachtpflege sowie Tagespflege sehe er im Moment eine Stagnation. „Da stellt sich die Frage: Wollen wir nicht oder können wir nicht?“ Seine Fraktion sehe die Hospitalstiftung auch bei der Entwicklung bezahlbaren Wohnraums gefordert, so Mader.

Handlungsbedarf bei der Kurzzeitpflege sah auch Marlene Goeth (Freie Wähler). Insgesamt sei ihre Fraktion mit dem Haushalt aber sehr zufrieden. Zustimmung signalisierte auch Manuela Hölz (Grüne). Sie sieht eine besondere Herausforderung für die nächsten Jahre darin, gutes Personal für Pflege und Betreuung zu gewinnen.

Christoph Funk (FDP) merkte an, dass nun erstmals seit 2004 ein periodengerechter Haushalt vorliege, in dem auch die Ergebnisse der beiden Gesellschaften sowie die Erträge aus den Krippenverträgen mit der Stadt ausgewiesen seien. Er übte einmal mehr Kritik an der aus seiner Sicht mangelnden Transparenz, die für eine Einschätzung der finanziellen Situation der Stiftung notwendig sei. Für 2019 habe seine Fraktion eine Null im Ergebnis zwar nie ausgeschlossen, aber doch ein besseres Ergebnis erwartet. Im Gegensatz zu anderen Fraktionen sehe die FDP den Hospital als ein Wirtschaftsunternehmen. Für die Zukunft forderte er eine Auflistung, welche Vermögenswerte der Stiftung welche Erträge erwirtschaften.

Eine schwarze Null in der Hospitalstiftung zu erwirtschaften sei schwieriger als im städtischen Haushalt, sagte Wersch. Das Restaurant Ropach habe noch Optimierungsbedarf, aber 2018 erreiche man erstmals einen Gewinn. Was die SPD-Kritik an den hochpreisigen Pflege- und Krippenplätzen angehe, so stimme er zu, so Wersch. „Ja, wir sind hochpreisig, aber man darf nicht übersehen, dass wir keine Sozial-, sondern eine Bedürftigkeitsstiftung sind. Wir reagieren auf Bedürfnisse.“

Durch den Abriss des alten Haus 2 fehle es an Kurzzeitpflege, aber man sei dabei, Räume dafür bereitzustellen. Für eine Nachtpflege fehle die entsprechende Nachfrage, so Wersch. Ob der Hospital in die Schaffung von Wohnraum einsteigen solle, sei ein spannendes Thema, meinte der scheidende Hospitalverwalter: „Warum nicht?“