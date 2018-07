Werkreal- und Hauptschüler feierlich verabschiedet

Ein feierlicher Gottesdienst, vorbereitet von einer großen Schülergruppe unter der Mithilfe von Peter Otto und zelebriert von Pfarrer Paul Odoeme, hat den Auftakt der Abschlussfeier der Klassen der Haupt- und der Werkrealschule am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg (BSBZ) gebildet. Im Beisein von Rektorin Alexandra Gaiser erhielten die Schüler der neunten und zehnten Klasse ihre Abschlusszeugnisse.

Den Hilde-Frey-Preis für die besten Abschlüsse in ihren jeweiligen Klassenstufen am BSBZ erhielten Tabea Welser aus Klasse neun und Jana Müller aus Klasse zehn. Nachdem sich ein Vertreter der Eltern bei allen am Schulleben Beteiligten mit einer pfiffigen Rede bedankt hatte, sprachen die Schüler der Werkrealschule den Lehrern ihren Dank aus.

Beim abendlichen Programm waren der Tanz Neuntklässlerinnen, eine lustige Version von „Wer wird Millionär“ und ein Ratespiel, in welchem Schüler anhand ihrer Babybilder erraten werden sollten, Höheupnkte. Das Programm endete mit einem gemeinsamen Chor aller Neuntklässler.

Klasse 9a

Preis: Julia Beresowski, Annika Blersch, Jasmin Lang, Carlotta Scharfe, Matti Schlaghaufer, Juliana Tricloi und Tabea Welser.

Belobigung: Isabell Dell, Michael Hanser, Viktoria Lein, Sebastian Mader, Kilian Mast, Letizia Paal, Luca Prescher und Sebastian Schick.

Klasse 9b

Preis: Gina Kohler, Samuel Schiele, Sarah Wagner und Hanna Wörz.

Belobigung: Madlen Beck, Theresa Beutel, David Genal, Annalena Gürsch, Elias Gürsch, Lukas Missel, Philipp Ringer, Angelina Schmidt und Lukas Stecher.

Klasse 10

Preis: Jana Müller

Belobigung: Anna Dall, Aniko Hasselbach, David Hummler, Leon Sauter, Sven Schunda und Nikolina Tipura.