Wer zieht 2022 ins Storchennest auf dem Spitaldach?

„Piep-Show“ der besonderen Art: Die Kameras im Turm der Biberacher Stadtpfarrkirche St.-Martin bieten derzeit wieder interessante Einblicke in die Aktivitäten zweier Vogelarten.

Einer der Dohlen-Brutkästen hinter einer Maueröffnung ist permanent „videoüberwacht“, man kann nicht nur die aktuelle Situation im Kasten sehen, sondern auch die vergangenen zwölf Stunden zurückverfolgen. So lässt sich beobachten, dass ein Dohlenpaar regelmäßig im Kasten übernachtet, aber auch tagsüber immer mal wieder dort eine Ruhepause einlegt und sich putzt. Voraussichtlich spätestens im April sind dann dank dieser Kamera auch Nestbauaktivitäten, Eiablage, Brüten und Jungenaufzucht zu beobachten, wie der Nabu Biberach mitteilt.

Mehrere Interessenten für das Storchennest

Die zweite Kamera ist vom Kirchturm aus auf das Storchennest auf dem Spitaldach gerichtet. Dort hat Martin Rösler vom Nabu in den vergangenen Tagen spannende Beobachtungen gemacht: „Von 2007 bis 2020 war das Nest von einem unberingten Storchenpaar belegt. Sie brachten in dieser Zeit immerhin neun Jungstörche durch und bleiben über den Winter immer in der Region.“

„Bitte recht freundlich“: Die „Dohlen-Cam“ des Nabu Biberach bietet Einblicke in den Brutkasten im Kirchturm von St. Martin. (Foto: Nabu Biberach)

Im vergangenen Jahr habe dann auf einmal ein anderes Paar das Nest besetzt. Ihre Beringung verriet, das einer aus Bad Saulgau, der andere aus der Schweiz stammte. Leider war die Brut nicht erfolgreich. Im Winter verbrachte das unberingte Paar dann wieder regelmäßig die Nacht auf „ihrem“ Nest.

Am Aschermittwoch war am Vormittag über die Kamera ein unberingter Storch zu beobachten, doch am frühen Nachmittag besuchte ein beringter Storch das Nest und hielt sich fast zwei Stunden dort auf. „Man darf gespannt sein, wer dieses Jahr dort das Nest bezieht“, meint Rösler.